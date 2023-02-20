Які види ставок пропонує FAVBET: Гайд для новачків

Ставки на спорт — вже давно така ж складова культури вболівання як фанатські шарфи та кричалки. Завдяки їм вболівальники отримують більше емоцій від змагань та додають гостроти кожному моменту протистояння, адже від них залежить не лише доля переможця, а й результат парі.

І якщо раніше для того, щоб укласти парі, людині треба було особисто приходити до букмекерської контори, то тепер для того, щоб зробити ставку, достатньо зайти на сайт букмекера та зробити всього декілька кліків.

Втім, для початківців, незнайомих із сучасною термінологією та правилами парі, процес може здатись надто складним та заплутаним. Саме для них ми підготували короткий гайд з ключовими термінами та видами ставок на прикладі FAVBET — легального букмекера, що стояв у витоків цього виду азартних розваг в Україні.

Основні поняття

За роки свого існування беттинг встиг сформувати досить широку термінологію, однак для початку достатньо опанувати лише кілька базових понять:

Коефіцієнт (скорочено — кеф). Одне з головних понять у світі спортивних парі. Коефіцієнтом називається визначена букмекером ймовірність того чи іншого результату, яка у європейській традиції виражена десятковим дробом (наприклад, 1.6). Саме на цей коефіцієнт множиться ставка у разі виграшу. Тобто якщо гравець поставив 1000 гривень на перемогу улюбленого боксера при коефіцієнті 1.6, то у випадку перемоги його виграш складе 1000 х 1.6 = 1600 грн. Менший коефіцієнт — більше шансів на виграш, однак і менша сума виплат.

Лінія. Перелік всіх видів спорту та подій на сайті букмекера, щодо результату яких можна укладати парі. Що ширше лінія, тим більше варіантів ставок. У лінії FAVBET зараз понад 35 видів спорту та навіть неспортивні події на кшталт премії «Оскар» та Євробачення.

Розпис. Загальна кількість парі на конкретну подію (матч, гру тощо). Досвідченні гравці цінують так званий «глибокий» розпис, що дозволяє ставити на велику кількість змінних в межах однієї події та будувати власну виграшну стратегію. Розпис складається з маркетів, тобто запропонованих букмекером варіантів парі.

Прематч та лайв. Два основні типи, на які розподілені лінії у букмекерській конторі. Прематч, тобто ставки «до матчу» (розділ «Спорт» на сайт FAVBET), — це парі, укладене до початку змагання. Лайв (розділ Live) — ставки, які можна робити онлайн безпосередньо під час певної події. Окрім власне часу, коли гравець робить ставки, важлива відмінність прематчу та лайву — це коефіцієнти. В прематчі вони майже не змінюються, тоді як в лайві коливання кефів відбувається ледь не щохвилини.

Види ставок

БК «Фавбет» пропонує три основні види ставок, які можна зустріти й у більшості інших букмекерів.

Ординар. Будь-яка ставка на результат тої чи іншої події. Для того, щоб визначити виграш по ординару, треба помножити суму ставки на коефіцієнт, який букмекер встановив для даного результату.

Своєю чергою, ординари також бувають кількох видів. У FAVBET це:

Перемога першої команди — позначка «1»в лінії;

Перемога другої команди — позначка «2»;

Нічия — позначка «Х»;

Перемога першої команди або нічия — позначка «1Х»;

Перемога другої команди чи нічия — позначка «Х2»;

Перемога першої команди чи перемога другої команди (тобто будь-який результат, за винятком нічиєї) — позначка «12».

Фора (гандикап) — ставка, у якій зазначається перевага чи відставання однієї з команд (позначки «Ф1» та «Ф2»), різниця у рахунку вказується у дужках. Тобто ставка на хокей Ф2(+1) означає, що друга команда переможе з перевагою у 2 забиті шайби.

Тотал — ставка на загальну кількість забитих м’ячів або очок для обох команд. Для позначення використовується літера «Т», поруч з якою ставиться «М» (менше) або «Б» (більше). Таким чином, ставка на баскетбольний матч «ТБ (150)» означає «тотал більше 150». Ставка зіграє, якщо під час матчу гравці обох команд наберуть більше 150 очок, та програє, якщо менше.

Експрес. Комбінована ставка на результати двох та більше подій, тобто ставка, що об’єднує одразу декілька ординарів. Щоб виграти по експресу, необхідно, щоб зіграли всі без виключення ординари в його межах. Плюс експресів — вищі коефіцієнти та, відповідно, виграші, мінус — більший ризик, адже вгадати треба всі результати у його межах. Підсумковий коефіцієнт експресу розраховується як добуток кефів усіх подій в парі. Наприклад, якщо гравець поставив на три події з коефіцієнтами 2.5, 1.7 та 2.0, то загальний коефіцієнт експресу складе 8.5 (2.5 помножений на 1.7 та 2.0). Максимальна кількість результатів в межах «Експресу» у FAVBET — 30 в прематчі та 20 в лайві.

Система. Сукупність експресів одного розміру з певного набору подій, який обирає гравець. Виграш за системою — це сума виграшів за експресами, що до неї входять. При чому кожен експрес у складі системи оплачується окремо. FAVBET максимально дозволяє об’єднати в систему 15 результатів (позицій).

Все це — ключові поняття та види ставок, з якими можуть зіткнутися гравці FAVBET, які тільки починають знайомство зі світом спортивних парі. Звісно, навіть у межах класичних різновидів ставок є свої підвиди, а термінологія беттингу охоплює значно більше слів, ніж наведено вище. Однак з ними краще знайомитись вже в процесі, інакше до свого першого парі можна так і не дістатись. Тут все як в спорті — знати теорію корисно, однак перемоги дістаються лише тим, хто відточує майстерність та регулярно застосовує її на практиці.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.