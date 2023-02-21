Дмитро Лінько: «Головне – не втрачаймо надії!»

Щиріших слів, ніж від бійця з передової, годі почути від когось іншого. Заступник голови Кіровоградської обласної ради, молодший сержант Дмитро Лінько:

– 2022 рік став вирішальним для України з часів відновлення незалежності. На початку року прогнози західних розвідок давали нам 2-3 тижні в разі повномасштабного вторгнення. Ми протримались рік. І не просто протримались, але й успішно контратакували, визволивши велику частину території. Усьому світу стало зрозуміло, що Україна здатна витримати удар і перемогти.

Для мене особисто рік пройшов в постійній війні з першого дня вторгнення. За рік довелось побувати майже на всіх напрямках воєнних дій від півночі до півдня. Чимало друзів та рідних у цьому році довелось проводити в останню путь. Та попри весь біль та страждання потрібно шукати приводи для оптимізму та радості. 2022-й для мене буде знаковим – у березні я нарешті одружився.

На війні спільні турботи та проблеми об’єднують різних людей. Такої кількості нових знайомств та справжніх дружніх стосунків у цивільному житті не знайдеш. Дуже сильно відчувається, де правда, а де обман, хто справжній, а хто лише робить вигляд. Вірю, що 2023-й приготував для нас хороші новини. Головне – не втрачаймо надії!