Как попасть в рекомендации TikTok: монетизируем трафик правильно

Если поначалу TikTok ассоциировался главным образом со школьниками и примитивными короткими видео, то теперь это серьезная платформа с многомиллионной аудиторией. Здесь убивают время не только подростки, но и студенты, молодые профессионалы, топовые блогеры и даже люди старших поколений. Все это приводит к образованию среды с чрезвычайно высокой конкуренцией, но в то же время и огромным рекламным потенциалом.

Разумеется, ТикТок не остался без внимания арбитражников, переливающих трафик на гемблинг и беттинг офферы, зарабатывая на этом тысячи долларов. Сегодня на площадке ужесточили модерацию, поэтому получать доход с партнерок стало сложнее, но это возможно. Как — рассказывают на сайте pmaffiliates.com, прямого рекламодателя Париматч с тремя моделями сотрудничества на выбор. За подробностями отправляетесь на аффилиат-площадку бренда, а мы разберем технические моменты.

Как работают алгоритмы TikTok

Это секрет, известный исключительно разработчикам сервиса. Никто, конечно, не будет раскрывать, как работают алгоритмы ТикТок.

Впрочем, некоторые моменты известны. Например, рекомендательная лента настраивается персонально для каждого человека. При этом учитываются:

видео, которые, как правило, смотрит пользователь;

темы роликов, которые интересуют зрителя;

продолжительность просмотра;

какие видео пользователь смотрел неоднократно;

лайки, шареры и комментарии.

Стоит знать, что повторные просмотры и потраченное время являются более весомым параметром, чем лайки и комментарии.

Как лить трафик на гемблинг в Тик Ток

Это сложно, но возможно, когда грамотно создается контент и четко настроена связка вайтпейджа, преленда и клоаки. Те арбитражники, которые льют трафик по партнерской программе Париматч из ТикТок не просто снимают сливки, а разрабатывают что ни на есть золотую жилу.

Учтите, все аккаунты, которые публикуют азартные или околоазартные креативы без долгих церемоний блокируются. Поэтому остается не так много альтернатив:

Размещать «белые» креативы без кричащего намека на казино, ставки и азартные игры, направлять пользователей на свой профиль, а уже в нем размещать ссылку на оффер, преленд или на Telegram-канал. Брать массовостью: создать кучу аккаунтов, разогреть их, а после выкладывать тематические азартные видео, добавляя партнерскую ссылку в описании к профилю или ролику. Аккаунты долго не продержатся, но отдельные видео могут зацепиться и набрать достаточное количество просмотров для неплохой конверсии.

Как другими путями получить трафик из ТикТок — смотрите на сайте Parimatch Affiliates.