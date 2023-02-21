Олена Швидка: «Ми об’єдналися в родину українців»

Влітку минулого року Олена Швидка, переселенка з Маріуполя, очолила в нашому місті центр підтримки та допомоги «Я – Маріуполь». Ми записували розлоге інтерв’ю, докладно розповідали про роботу центру, який допомагає маріупольцям. Зателефонували з метою розпитати про стан справ, про настрої напередодні гіркої річниці – початку війни, і виявилося, що пані Олена зараз мешкає у Вінниці, де очолила такий же центр. Їй є що сказати:

– За цей рік ми всі змінилися. Ми сенс життя побачили в іншому. Тепер найголовніше – здоров’я наших близьких, їхні життя. Усе матеріальне стало неважливим. Раніше більше уваги приділяли своїм родинам, побуту, достатку. А коли залишилися без домівок, головним є спілкування, взаємна підтримка, допомога.

Війна розкидала маріупольців по всій планеті. Є земляки навіть в Австралії. І ми завжди на зв’язку, ми всі стали волонтерами, бо знаємо, як важлива допомога. Ми вийшли за межі своїх родин, тепер всі об’єдналися в родину українців. Стали більш відкритими, інтегруємося в інші громади.

З теплотою згадую Кропивницький. Це перше місто, яке мене прийняло, прихистило. Ваша громада – добрі люди, чуйні, мудрі, патріотичні. Дякую вам всім. Ніколи не забуду ваше місто, яке стало рідним.