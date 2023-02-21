Вадим Нікітін: «Ми, як і раніше, не готові до викликів»

Волонтер, голова громадської організації «Патріоти Кіровоградщини» Вадим Нікітін допомагає нашим військовим, їздить на передову з 2014 року. Щодо останнього року, з початку повномасштабного вторгнення, переконаний, що маємо результат. Переоцінки цінностей, зміни свого ставлення до подій не спостерігає.

– Може, пафосно звучить, але ми зараз складаємо іспит на право називатися самостійною державою, сильною нацією. Будь-яка сфера життєдіяльності країни складає іспит. По суті поки що склали на «трієчку» за п’ятибальною шкалою. Це і Міноборони, і охорона здоров’я, і соцполітика, і економіка, і промисловість. Жодна галузь за дев’ять років до війни не підготувалася. Тому маємо в тому числі відключення електроенергії. Що, не можна було мережі, трансформатори закопати, сховати за такий проміжок часу?

І так усюди. Якщо буде чергова хвиля біженців, куди їх селити? Мобілізують аграріїв. Що ви робите? Через пів року будете за кордоном просити продовольство, бо обробляти землю, сіяти не буде кому.

Жодних змін, жодних висновків. Як і раніше, просимо, а не створюємо військову галузь, радянська система дідів і прадідів не змінена. Останній рік став маркером нашої неготовності протистояти ворогу. Ми, як і раніше, не готові до викликів – навіть природних катаклізмів. Як раніше, організовуємо перевірки після того, як щось сталося, а не попереджуємо катастрофи.

Будь-якою справою мають займатися професіонали. Треба людей готувати. І не з-під палки заганяти в армію, ми в цьому питанні нічим не відрізняємося від рашистів. Не можна брати на війну всіх підряд. Може, неправильно командуєте?Це війна ресурсів, економіки, грошей.

Говорити можна багато. Головне – робити виснов­ки. Тримайтеся! Бережіть себе!