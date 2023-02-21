Відлуння давньої війни під час ще страшнішої…

В Олександрії відбувся мітинг-реквієм з нагоди виведення військ з Афганістану та Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Бойовий шлях в Афганістані пройшли 668 солдат, мобілізованих з Олександрії та Олександрійського району, та 547 військовослужбовців 51-го окремого гвардійського авіаційного полку, що базується в місті. 26 військових живими не повернулися додому.

«Сьогодні, на жаль, ми знову говоримо не про мир, а про війну. Серед хлопців, які служили на тій війні, багато й сьогодні ухвалили для себе рішення та знову взяли зброю до рук для того, щоби захищати свою країну. Важкі часи, але сила українського народу й мужність Збройних сил вселяють впевненість у тому, що скоро ми будемо відзначати день нашої перемоги», – сказав міський голова Сергій Кузьменко під час вшанування. Ветерани тієї війни отримали грамоти та подяки міського голови.

Тим часом, пам’ятаючи про війну, що триває рік, Сергій Кузьменко запропонував міській раді збільшити видатки на фінансову підтримку сил оборони. Під час обговорення розподілу бюджетних коштів очільник громади розповів: «Нещодавно зустрічався з командиром Олександрійського батальйону територіальної оборони, підполковником Сергієм Бережним. Обговорювали ситуацію, яка склалася в наших хлопців на місцях військової служби, їхні питання, проблеми, завдання. Наразі є необхідність знайти ще трохи фінансових можливостей, щоб допомогти захисникам із матеріально-технічним забезпеченням, якого вони потребують саме сьогодні».

Тож Сергій Кузьменко запропонував перенаправити 1 мільйон 300 тисяч гривень, запланованих для громадських організацій, на фінансову підтримку бійців територіальної оборони, які виконують бойові завдання на передовій.

«Протягом кількох років ми виділяли певні кошти, щоб підтримати громадський простір нашого міста й дати можливість громадським організаціям бути активними. Це хороша справа, але коли є спокійне мирне життя. Зараз, коли в нашій країні практично рік йде війна, кошти платників податків нашого міста мають направлятися, в першу чергу, на оборонні заходи та нагальні потреби життєдіяльності громади. А до питань підтримки громадських організацій ми обов’язково повернемось після закінчення війни», – підсумував міський голова.

Депутати підтримали відповідну пропозицію та під час коригування бюджету схвалили рішення щодо виділення додаткових коштів на оборону.