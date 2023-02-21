Як потрапити у рекомендації TikTok: монетизуємо трафік правильно

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Якщо спочатку TikTok асоціювався головним чином зі школярами та примітивними короткими відео, то тепер це серйозна платформа з багатомільйонною аудиторією. Тут убивають час не лише підлітки, а й студенти, молоді професіонали, топові блогери та навіть люди старших поколінь. Усе це призводить до утворення середовища з надзвичайно високою конкуренцією, але водночас і величезним рекламним потенціалом.

Зрозуміло, ТікТок не залишився поза увагою арбітражників, які переливають трафік на гемблінг та беттінг оффери, заробляючи на цьому тисячі доларів. Сьогодні на майданчику посилили модерацію, тому отримувати дохід із партнерок стало складніше, але це можливо. Як – розповідають на сайті pmaffiliates.com, прямого рекламодавця Паріматч із трьома моделями співпраці на вибір. За подробицями вирушаєте на афіліат-майданчик бренду, а ми розберемо технічні моменти.

Як працюють алгоритми TikTok

Це секрет, відомий виключно розробникам сервісу. Ніхто, звичайно, не розкриватиме, як працюють алгоритми ТікТок.

Проте деякі моменти відомі. Наприклад, рекомендаційна стрічка налаштовується персонально для кожної людини. При цьому враховуються:

відео, які зазвичай дивиться користувач;

теми роликів, які цікавлять глядача;

тривалість перегляду;

які відео користувач дивився неодноразово;

лайки, шарери та коментарі.

Варто знати, що повторні перегляди та витрачений час є більш вагомим параметром, ніж лайки та коментарі.

Як лити трафік на гемблінг в Тік Ток

Це складно, але можливо, коли грамотно створюється контент і чітко налаштована зв’язка вайтпейджу, преленду та клоаки. Ті арбітражники, які ллють трафік за партнерською програмою Паріматч з ТікТок, не просто знімають вершки, а розробляють справжню золоту жилу.

Врахуйте, що всі облікові записи, які публікують азартні або навколоазартні креативи, без довгих церемоній блокуються. Тому залишається не так багато альтернатив:

Розміщувати «білі» креативи без натяку на казино, ставки та азартні ігри, направляти користувачів на свій профіль, а вже в ньому розміщувати посилання на оффер, преленд або на Telegram-канал. Брати масовістю: створити купу облікових записів, розігріти їх, а потім викладати тематичні азартні відео, додаючи партнерське посилання в описі до профілю або ролика. Аккаунти довго не протримаються, але окремі відео можуть зачепитися та набрати достатню кількість переглядів для непоганої конверсії.

Як іншими шляхами отримати трафік з ТікТок – дивіться на сайті Parimatch Affiliates.

тривалість перегляду;

які відео користувач дивився неодноразово;

лайки, шарери та коментарі.

Варто знати, що повторні перегляди та витрачений час є більш вагомим параметром, ніж лайки та коментарі.

Як лити трафік на гемблінг в Тік Ток

Це складно, але можливо, коли грамотно створюється контент і чітко налаштована зв’язка вайтпейджу, преленду та клоаки. Ті арбітражники, які ллють трафік за партнерською програмою Паріматч з ТікТок, не просто знімають вершки, а розробляють справжню золоту жилу.

Врахуйте, що всі облікові записи, які публікують азартні або навколоазартні креативи, без довгих церемоній блокуються. Тому залишається не так багато альтернатив:

Розміщувати «білі» креативи без натяку на казино, ставки та азартні ігри, направляти користувачів на свій профіль, а вже в ньому розміщувати посилання на оффер, преленд або на Telegram-канал. Брати масовістю: створити купу облікових записів, розігріти їх, а потім викладати тематичні азартні відео, додаючи партнерське посилання в описі до профілю або ролика. Аккаунти довго не протримаються, але окремі відео можуть зачепитися та набрати достатню кількість переглядів для непоганої конверсії.

Як іншими шляхами отримати трафік з ТікТок – дивіться на сайті Parimatch Affiliates.