Як вивести гроші з БК FAVBET: Покрокова інструкція

Парі вже давно стало такою ж звичною частиною більшості світових спортивних змагань, як попкорн в кінотеатрі. Ставки додають емоцій, роблять цінним кожен момент змагання. І роль букмекера тут має велике значення, адже саме на ньому лежить відповідальність за те, щоб досвід ставок залишив у гравця тільки позитивні враження та не зіпсував радість від перемоги улюбленої команди або спортсмена.

У сьогоднішньому огляді ми знову повертаємось до букмекерської контори FAVBET та розповідаємо, як вивести гроші у разі виграшу та про плюси й мінуси наявної системи.

Вивід виграшу через особистий кабінет

«Фавбет» є легальним букмекером із відповідною ліцензією КРАІЛ, а отже дотримується всіх вимог законодавства щодо азартних ігор. Зокрема, вимог про верифікацію гравців та розрахунки у державній валюті. Це означає, що будь-які фінансові операції на favbet.ua проходять в гривні, а здійснювати їх можуть лише зареєстровані користувачі, які підтвердили свою особистість. Окрім дотримання правил регулятора це також означає додатковий шар безпеки для гравців, а отже — менше ризиків, що ваші кошти опиняться в чужих руках.

Для виводу коштів зареєстрованим та верифікованим користувачам необхідно:

Авторизуватись в Особистому кабінеті на сайті або в додатку;

Натиснути на іконку профілю;

Перейти у розділ «Баланс» та відкрити вкладку «Виведення коштів»;

Ввести реквізити пластикової картки, яку користувач використовував для внесення депозиту;

Вказати суму, не меншу за 100 грн;

Підтвердити операцію.

Після цих кроків користувач матиме змогу переглядати статус запиту на виграш у вкладці «Історія виводів» в розділі «Баланс». Існує три види статусів — «Скасовано», «В обробці», «Виконаний».

Правила та особливості виплат

Попри простоту процедури, вивід виграшів у БК FAVBET має свої обмеження, про які варто знати всім гравцям платформи. Їх декілька:

Виплати можна робити тільки на картку, яка використовувалася для поповнення рахунку. Також зауважимо, що для розрахунків заборонено використовувати картки друзів та навіть близьких родичів;

Мінімальна сума виплати — 100 гривень, максимум — 29 900 на транзакцію та 150 000 на добу;

Комісія — 1.5% від суми переказу;

Терміни обробки запитів на виплати — до 24 годин.

Також варто пам’ятати, що згідно з умовами КРАІЛ та Податкового кодексу України, FAVBET як легальний букмекер виступає податковим агентом, а отже стягує та перераховує у бюджет податкові збори у розмірі 19.5% з усіх виграшів: 18% податку на доходи фізичних осіб та 1.5% військового збору.

Що робити, якщо кошти не приходять довше 24 годин?

Затримки виплат у FAVBET за словами гравців трапляються дуже рідко, однак все ж бувають. Якщо протягом 24 годин після запиту ви так і не отримали виграш, варто перевірити коректність вказаних реквізитів та чи не було заблоковано картку.

Якщо все вірно, а ваш банк не фіксував збої в роботі системи, варто звернутись до цілодобової служби підтримки FAVBET. Найкраще — через онлайн-чат на сайті або в додатку, час очікування тут не перевищує 1 хвилини.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.