Лайфхак: як правильно обрати оливкову олію?

Оливкова олія — одна з найкорисніших рослинних олій, яка має у своєму складі безліч поживних речовин. Регулярне вживання цієї олії допоможе отримати необхідну кількість полі- та мононенасичених кислот, які відповідають за профілактику серцево-судинних захворювань та перешкоджають розвитку атеросклерозу. При цьому оливкова олія ціна якої лише трішки вище за соняшникову, має приємний смак та аромат. Але потрібно правильно вибирати продукт, щоб отримати максимальну користь від нього.

Основні види оливкової олії

Така рослинна олія, як оливкова, розділяється на декілька видів, зокрема:

Extra Virgin. Це найцінніша оливкова олія, яка отримується шляхом холодного віджиму. В ній збережені усі корисні речовини та найнасиченіший смак. Така олія не піддавалася хімічній обробці, тому чудово підкреслює смак будь-якої страви.

Це оптимальний варіант оливкової олії, який можна придбати в українських магазинах, як за ціною, так і за кількістю збережених корисних речовин, насиченістю смаку та аромату.

Це рафінована олія, яка була отримана внаслідок очищення олії першого віджиму. Краще використовувати її лише для смаження, бо завдяки великому вмісту Омега-6 олія витримує високі температури.

Olive Pomace. Це найдешевший варіант оливкової олії. Виготовляють її з оливкової макухи, яка залишається після перероблювання оливок. Містить лише невелику кількість корисних речовин.

Вибір залежить лише від ваших особистих уподобань та від того, для якої страви потрібна олія. На сайті інтернет-супермаркету Novus ви зможете замовити якісний продукт з доставкою по Києву та його околицях.

Також оливкова олія розділяється за країною, у якій вирощували оливки. Найпопулярнішими вважаються такі країни: Греція, Португалія, Іспанія та Італія.

Правила вибору оливкової олії

Щоб отримати максимальну користь від оливкової олії, треба вибирати якісний продукт. Для цього уважно вивчіть етикетку обраної олії, насамперед її склад. У ньому не має бути стабілізаторів та консервантів, бо вони вказують на ненатуральний склад.

Якісна оливкова олія реалізується у скляних пляшках темно-зеленого кольору. Також зверніть увагу на герметичність пакування та дату розливу. Краще обирати молодшу олію, бо вона більш корисна для здоров’я.

Дуже уважно подивіться на консистенцію та колір самої олії. Вона має бути прозорою, без домішок. Якщо ви бачите пластівці в олії, це означає, що вона була декілька разів заморожена та розморожена, тому краще такий продукт не вибирати.