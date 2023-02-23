Стратегії ставок у букмекерській конторі FAVBET

FAVBET є одним з найбільших легальних букмекерів в Україні, який пропонує широкий вибір спортивних подій для ставок та має глибокий розпис на більшість популярних видів спорту — від футболу до дартсу та кіберспортивних дисциплін. У цій статті ми поговоримо про основні підходи та стратегії до ставок, які дозволять вам отримувати задоволення від процесу та убезпечать від необдуманих витрат, особливо коли ви тільки починаєте знайомство зі спортивними парі.

Втім, перш ніж говорити про стратегії, почнемо із кількох загальних правил, які стануть в нагоді незалежно від вашого стилю гри.

Працюйте з інформацією. Досліджуйте попередні результати команд або спортсменів, розумійте їх сильні та слабкі сторони, ставте у тих видах спорту, на яких розумієтесь. Якщо мова йде про футбол, варто подивитись статистику команд, результати їх попередніх зустрічей, дізнатись про травми або вилучення гравців, що можуть вплинути на результат. FAVBET пропонує дуже якісну аналітику для багатьох парі, тому не варто нею нехтувати.

Контролюйте емоції та витрати. Ставки підсилюють емоції від гри, однак ніколи не повинні контролювати ваші дії. Якщо ви витратили гроші на попередніх ставках, не треба намагатись відіграти все на наступному матчі, йдучи на зайвий ризик. Закінчується це як правило ще більшими тратами. То ж зберігайте холоднокровність та дотримуйтеся своєї стратегії гри, навіть якщо вона не завжди спрацьовує. Крім того, завжди знайте, скільки готові витратити на ставки. Визначте для себе так званий бенкрол — суму, яку готові витратити на спортивні парі на тиждень або місяць, а потім розділіть її на бажану кількість ставок. Головне, ніколи не грайте «на останні гроші».

Вивчайте теорію та термінологію. Ставки на спорт — не надто складна розвага, однак все ж потребує певних знань, якщо ви хочете грати частіше та прагнете не лише до відчуття азарту, але й до виграшів. Саме тому ніколи не буде зайвим опанувати основні види ставок, що таке ординар, експрес, система, зрозуміти, як працюють коефіцієнти. FAVBET має великий розділ з правилами, де наведено основні терміни та умови букмекерських парі, тож якщо це нове для вас хобі, не забудьте іноді туди зазирати.

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Тепер поговоримо безпосередньо про стратегії. Одразу зазначимо, що стратегій ставок — сотні, однак у межах цієї статті ми торкнемось кількох простих підходів, що стануть в нагоді початківцям.

Мінімізація ризику. Ця стратегія ставок передбачає гру на ринку (наборі ставок), де ризик втрати коштів є мінімальним. Ідея полягає в тому, щоб ставити на найбільш очікувану подію, тобто на результати команд, які мають найбільші шанси на перемогу. Ці ставки мають відносно низький коефіцієнт, але вони дуже стійкі. Для виконання цієї стратегії ви маєте знати, які команди мають найбільші шанси на перемогу та на яких ринках ризик найменший. Зазвичай це ринок 1Х2 (перемога, нічия, поразка). Такі ставки можуть приносити невеликі, однак стійкі виграші на довгій дистанції.

Мартингейл. Стратегія Мартингейла є популярною серед гравців, що ставлять часто та мають досить великий банк. За цією стратегією ви подвоюєте свою ставку після кожної програної ставки. Наприклад, якщо ви починаєте зі ставки на 100 гривень і програєте, наступна ставка повинна бути вже 200 гривень. Суть у тому, що перемога другої ставки відіграє втрату на першій. Втім, є й ризик програшної серії, коли ставка для відіграшу перевищить доступні гравцю кошти.

Хеджування. Стратегія хеджування дозволяє зменшити свої ризики в процесі ставок. Вона полягає в тому, що ви ставите на обидві команди, щоб забезпечити собі виграш в будь-якому випадку. Наприклад, якщо ви ставите на перемогу однієї команди, але потім вона починає програвати, ви можете зробити ставку на програш цієї команди, щоб зменшити свій ризик та відіграти якщо не всю, то частину попередньої ставки.

Ставка на фаворита. Теж одна з найбільш безпечних стратегій, де ви ставите на команду, яка вважається фаворитом у зіткненні з іншою командою. В цьому випадку коефіцієнт на фаворита буде досить низьким, але шанси на виграш значно більше. Звісно, можливі й несподіванки, достатньо пригадати останній футбольний мундіаль, однак в цілому це одна з найбільш базових та безпечних стратегій.

Ставка на аутсайдера. Ця стратегія передбачає вибір команди, яка вважається аутсайдером у зіткненні з іншою командою. Коефіцієнт на аутсайдера буде значно вищим, але шанси на виграш будуть меншими. Ця стратегія підходить для тих, хто готовий сильно ризикувати у сподіванні отримати великий виграш. Звісно, що на дистанції таку стратегію підтримувати неможливо, однак такі ставки однозначно додають емоцій, особливо коли ви спостерігаєте за змаганням у живу.

Загалом, будь-яка успішна стратегія ставок — це комбінація знань та досвіду, тож найкращою порадою на завершення цього матеріалу буде практика та пошук власного рецепту виграшів. Втім, не забувайте регулярно підживлювати досвід теорією, а також дотримуйтесь принципів відповідальної гри — не женіться за прибутком та сприймайте ставки як розвагу, що не має втручатися у ваше повсякденне життя.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.