Які послуги можна отримати через вебпортал Пенсійного фонду?

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) функціонує Особистий кабінет застрахованої особи, в якому реалізовано низку сервісів, що можуть стати у пригоді.

Перелік послуг, які можна отримати дистанційно – без особистого звернення до сервісних

Так, в Особистому кабінеті є можливість:

– подати запит на підготовку документів і завантажити потрібний документ (наприклад, довідки ОК-5, ОК-7, витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності, витяг з Електронної трудової книжки та ін.).

Ця функція реалізована в пункті головного меню “Звернення на отримання електронних документів”. Користувачу надається екранна форма, після заповнення якої звернення необхідно відправити до ПФУ. Після обробки звернення передається інформація щодо статусу звернення, образ довідки в pdf-форматі та сама електронна довідка, підписана КЕП ПФУ (електронний документ). Отриманий електронний документ з QR-кодом є аналогом паперового, підписаного відповідальною особою в органі Фонду.

На вебпорталі в пункті меню “Мої звернення” передбачено перегляд усіх звернень, поданих застрахованою особою до Пенсійного фонду України.

одержати доступ до наявних даних з Реєстру застрахованих осіб: інформація про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), набутий страховий стаж;

одержати доступ до наявних відомостей Електронної трудової книжки;

надати відомості про трудову діяльність;

одержати доступ до своїх листків непрацездатності Електронного реєстру листків непрацездатності;

одержати доступ до даних своєї електронної пенсійної справи, подати дані для внесення змін до пенсійної справи;

подати заяву на призначення або перерахунок пенсії (без особистого візиту до Пенсійного фонду України);

подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення;

подати звернення (запит, пропозицію).

Як увійти до вебпорталу?

Увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т. ч. з використанням технології Bank ID.

Мобільний застосунок

Також отримати доступ до Особистого кабінету та електронних сервісів Пенсійного фонду України можна у зручному форматі – з мобільних пристроїв (смартфонів та планшетів), завантаживши мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Олена Пархоменко, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області