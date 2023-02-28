Була як сталь

Ще в липні президент видав указ про нагородження посмертно орденом «За мужність» III ступеня уродженки Кіровоградщини Юлії Зубченко, яка служила в полку «Азов» і загинула в травні під час оборони «Азовсталі».

Минулого тижня рідних героїні – батьків і семилітнього сина Артема – запросили у Світловодську міську раду, де їм вручила нагороду заступниця командира стрілецького батальйону Національної гвардії України Оксана Бочарова.

Юлія Зубченко (дівоче прізвище Кравченко) народилася у Світловодську. Закінчивши 9 класів місцевої школи, вступила в Кременчуцький медичний коледж. Здобула спеціальність фельдшера. Потім вивчилася на провізора у Харківському національному фармацевтичному університеті. 2020 року вступила до окремого загону спецпризначення «Азов» Національної гвардії України. Служила за фахом, у медичній службі полку.

Велика війна застала Сирену – так називали Юлію побратими – у Маріуполі. Допомагала пораненим бійцям. Загинула 8 травня внаслідок ворожого удару по «Азовсталі». Прожила 27 років.

«Юлю ми знали ще до “Азову” і до війни, вона ніколи не здавалась, йшла тільки вперед! Її покликанням було лікувати, і у складні часи вона не відступила! Була прекрасною, талановитою людиною, вірним другом, класною старостою, люблячою матір’ю, гарною донькою, професійним фельдшером та надійною сестрою для побратимів з полку. Це великий біль для всіх нас, особливо для близьких», – відгукнулася у Фейсубці на трагедію Ксенія Іванова, землячка Юлії.

– Юля дуже наполеглива була, – каже Людмила Кравченко, мати. – Говорила мені: «Чого хочу, обов’язково доб’юся». Надумала вступити в Нацгвардію – так і вчинила. Відмовити було неможливо. Юля мала великі плани. Хотіла синочка забрати в Маріуполь, там винаймати квартиру…

Розповідь Людмили Кравченко в повному обсязі читайте в наступному номері «УЦ».