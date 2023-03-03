Ставки зі смартфона: Як встановити додаток FAVBET

Сучасний стиль життя не дає засиджуватись на місці та вимагає швидких рішень. На щастя, сьогодні ми можемо собі дозволити жити у такому ритмі практично без дискомфорту завдяки новітнім гаджетам, які завжди під рукою. Звісно ж мова про смартфони, які щодня допомагають нам спілкуватись, працювати та розважатись, не збавляючи темпу.

Сьогодні говоримо саме про розваги на ходу. А конкретніше — про те, як встановити на свій телефон додаток FAVBET, щоб мати змогу легально ставити на понад 30 видів спорту (і кіберспорт теж) та грати в онлайн-казино, де б ви не були.

Де шукати посилання на скачування додатків?

FAVBET — популярний український букмекер, який дає гравцям можливість легально ставити на понад 30 видів спорту, в тому числі кіберспортивні дисципліни, а також на ряд неспортивних подій типу Євробачення.

Посилання на завантаження обох версій додатка доступні з головної сторінки сайту — треба проскролити до відповідного розділу, або одразу прокрутити сайт донизу та клацнути на іконку Google Play або App Store. Якщо заходите на сайт з мобільного, то про можливість скачування додатка вам нагадає системна підказка з посиланням.

FAVBET на Android

Версія під Android встановлюється не через Google Play, а безпосередньо завантажується на ваш пристрій як файл .apk (стандартний інсталяційний пакет). Іноді для успішної інсталяції вам треба буде дати дозвіл на встановлення додатків з невідомих джерел. Для цього треба перейти у налаштування смартфона, знайти розділ «Безпека» та увімкнути опцію «Дозволити встановлювати програми з невідомих джерел». Це можна зробити самостійно перед завантаженням або слідувати системним підказкам в процесі.

Після інсталяції треба буде пройти процедуру реєстрації. Базова реєстрація та створення акаунта займає всього пару хвилин. Втім, щоб грати на гроші та робити ставки треба буде додати персональні дані й документи в особистому кабінеті та дочекатись верифікації з боку БК.

FAVBET на iOS

На яблучні пристрої додаток FAVBET встановлюється як і будь-який інший. Після кліку на відповідну іконку ви потрапляєте в App Store, звідки й інсталюєте застосунок. Далі — реєстрація, верифікація та повний доступ до ставок та гри на реальні гроші.

Чим додаток FAVBET відрізняється від сайту?

Функціонально додаток повністю дублює сайт, однак краще оптимізований під роботу на невеликих екранах. Користувачам доступні ставки в прематчі та лайві з глибоким розписом, є детальна аналітика. Також є розділ з ліцензійним казино. Кнопки швидкого доступу на головному екрані дозволяють миттєво перемикатись між основними розділами: «Спорт» (ставки на прематч), «Live», «Купон» (перегляд чинний ставок та історії), «Ігри» (казино та швидкі ігри), «Меню» (особистий кабінет, перегляд результатів, управління балансом, служба підтримки, встановлення лімітів на час та витрати).

Загалом, додатки FAVBET — найкраще рішення для тих, хто грає на ходу або в дорозі. Працюють швидко та плавно, мають зручні елементи керування та регулярно оновлюються, додаючи корисних функцій та зручності. Помітно, що в компанії зосередились на розвитку саме мобільного напряму, тому в плані користувацького досвіду додатки однозначно виграють у сайту.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.