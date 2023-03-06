Ставимо на FAVBET: Правила, які треба знати початківцям

Ставки – популярна розвага та невіддільна частина культури вболівання. Вони додають емоцій та гостроти, а іноді й приносять фінансову вигоду на додаток до перемоги улюбленої команди. Після легалізації букмекерського бізнесу Україна теж увійшла у число цивілізованих країн, де спортивні фани можуть легко укладати парі онлайн, не порушуючи жодних норм закону.

Звісно, для цього потрібно обирати ліцензійних букмекерів. І один з найпопулярніших із них в Україні без сумніву FAVBET – багаторічний спонсор «Динамо», який не тільки рухає вперед гральну галузь, але й вкладає значні кошти у розвиток професійного та аматорського спорту.

Якщо ви тільки починаєте знайомство зі світом парі та обрали FAVBET для старту, ось кілька правил, які допоможуть вам швидше зорієнтуватись на платформі та почати грати.

Реєстрація

Хоча більшість контенту сайту FAVBET доступна для перегляду й незареєстрованим користувачам, закон вимагає від закладу надавати можливість ставки на гроші лише гравцям, які підтвердили свій вік та особистість. Процедура складається з двох етапів. Спершу – швидка реєстрація, де ви вказуєте мінімум відомостей для створення особистого кабінету, далі – внесення особистих даних та додавання персональної інформації в профілі для верифікації. Як тільки заклад підтверджує вашу особу (як правило протягом дня), ви отримуєте доступ до всіх функцій БК – можете робити ставки, а також грати у казино на гроші в окремому розділі.

Внесення коштів на рахунок

Після реєстрації та верифікації вам потрібно буде поповнити свій рахунок на сайті FAVBET. Основний метод – платіжні картки Visa або Mastercard, можна використовувати Google Pay. Мінімальна сума поповнення становить 50 гривень. Гроші зараховуються миттєво та без будь-яких комісій.

Вибір події

Сайт FAVBET дозволяє ставити на понад 30 видів спорту, а також на неспортивні події – переможців Євробачення, президентські перегони у США тощо. Серед спортивних дисциплін є як популярні футбол, хокей, баскетбол, кіберспорт, так і більше нішеві змагання – регбі, крикет, дартс та інші.

Вибір типу ставки

Після вибору події, на яку ви бажаєте укласти парі, вам потрібно вибрати тип ставки. На сайті FAVBET доступні чотири основні типи ставок – 1х2 (перемога, поразка, нічия), подвійний шанс (парі на два з трьох основних результатів матчу), фора (різниця забитих голів, очок тощо), тотал (загальна кількість забитих голів, очок тощо). Ставки можуть бути як ординарами (одиничними), так і об’єднуватись в експреси (для виграшу потрібно, щоб зіграли усі ставки) та в системи (група з декількох експресів). На більшість видів спорту БК пропонує досить глибокий розпис, тобто варіанти ставок як в прематчі (ставки до початку події), так і в лайві (ставки безпосередньо під час змагання).

Виведення виграшів

Якщо ваша ставка зіграла, ви отримаєте виграш, сума якого залежить від коефіцієнта парі. Вивести кошти зі свого особистого рахунку гравця на картку можна протягом 24 годин. FAVBET діє на підставі ліцензії, тому доведеться миритись зі сплатою податків. З виграшів це 19,5% (18% з яких – це податок на доходи фізичних осіб, а ще 1,5% – військовий збір). Комісія на виведення не залежить від суми та становить 1,5%. Максимальний ліміт по транзакції БК встановлено на рівні 29900 гривень, а добове обмеження на – 150000 гривень.

Мобільний додаток

Якщо ви частіше користуєтесь сайтом букмекера зі свого телефона, то краще одразу завантажити нативний додаток. У FAVBET є опція як під Android (завантажується з сайту як .apk), так і під iOS (скачується з App Store). Функціонально додатки нічим не гірше сайту, однак добре оптимізовані під маленькі екрани та мають Lite Mode (полегшений режим) на випадок поганого з’єднання.

FAVBET – непогана БК для початківців з широкою лінією, високими коефіцієнтами та докладною аналітикою та більшість видів спорту. На сайті та в додатку можна знайти багато довідкової інформації, а служба підтримки онлайн допомагає розв’язувати технічні питання та навіть може проконсультувати щодо правил гри та особливостей ставок. Ну й звісно один з найбільших вітальних бонусів серед інших закладів. Тільки не забудьте активувати його в особистому кабінеті після реєстрації – строки там обмежені.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.