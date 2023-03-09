Хто отримає після “березневої” індексації більшу пенсію?

“Індексація пенсійних виплат – це один з найочікуваніших перерахунків для наших пенсіонерів, інструмент фінансової підтримки громадян, які вже не можуть працювати і часто повністю залежать від пенсійних виплат”, – прокоментувала заступник начальника головного управління Олена Романченко автоматично проведений перерахунок пенсій з 01.03.2023.

У результаті перерахунку…

З 01 березня 2023 року перераховано 239 380 пенсій (99,2 % від загальної чисельності “цивільних” пенсіонерів). Підвищення до пенсії отримають 221 203 пенсіонери. В середньому пенсія збільшилася на 526,98 грн.

З 01 березня 2023 року перераховано 12 050 військових пенсій (94,9 % від загальної чисельності “військових” пенсіонерів). Підвищення до пенсії отримають 10 995 пенсіонерів, середній розмір підвищення склав 1 086,65 грн.

Кому?

По-перше, перерахували пенсії тим, хто отримує пенсію відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Індексації підлягають пенсії, призначені до 01 січня 2020 року.

По-друге, перераховано також пенсії, призначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсія яким була призначена до 01 січня 2023 року.

По-третє, перераховано пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, розмір яких визначено виходячи з 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати.

Важливо знати!

Розмір підвищення пенсії у результаті перерахунку не може перевищувати 1500 грн. Якщо у разі проведення індексації пенсії сума збільшення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до 100 грн.

Вік + стаж = доплата

Постановою Кабінету Міністрів № 168 передбачено також проведення перерахунків іншим категоріям пенсіонерів, зокрема, за віковими параметрами (65, 70, 75, 80-річні та інші особи), з урахуванням страхового стажу (від 20 до 35 років) та зайнятості (працює пенсіонер чи ні). З урахуванням усіх цих критеріїв вказано мінімальну межу пенсійної виплати, яку гарантовано отримає пенсіонер, або розмір доплати до вказаної межі.

Детально про категорії пенсіонерів, яким перерахували пенсію читайте на офіційній сторінці головного управління в соціальній мережі Фейсбук (www.facebook.com/GUPFU).

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області