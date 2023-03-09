Прес-анонс виставки-продажу робіт майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Кіровоградщини у рамках благодійної акції «Майстри Кіровоградщини – військовим медикам»

Майстри мистецтв та працівники культури області з перших днів війни росії проти України долучились до різноманітних заходів на підтримку Збройних Сил України. Кіровоградщина з початком повномасштабного вторгнення стала не тільки осередком і захистом для внутрішньо переміщених осіб, а й перетворилась на великий волонтерський хаб, в якому різноманітні громадські організації і фонди, заклади культури і освіти роблять все можливе для підтримки наших захисників.

Серед лідерів волонтерського руху Кіровоградської області – громадська організація «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького» та волонтерський центр «Krop:hab». Активно працюють в цьому напрямку

і Кіровоградська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я України та Кіровоградський обласний Центр народної творчості. Сьогодні всі вищеназвані організації об’єднались задля проведення спільної благодійної акції «Майстри Кіровоградщини – військовим медикам».

З 15 по 17 березня 2023 року з 9.00 до 16.30 у виставковій залі Кіровоградського обласного Центру народної творчості

за адресою вул. Гоголя, 66/50 відбудеться благодійна виставка-продаж робіт майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва.

На виставці будуть представлені найрізноманітніші роботи народних умільців з Кропивницького, Олександрії та інших територіальних громад нашої області. Серед майстрів – значна кількість працівників медичних закладів Кіровоградщини.

Усі роботи надані на виставку безкоштовно.

У рамках проведення заходу відбудуться благодійні майстер-класи для дітей і дорослих.