Маленькі бобринчани – на підтримку ЗСУ

У Бобринці, у приміщенні магазину VARTO, провели благодійну акцію «Разом до перемоги», головною метою якої став збір коштів на підтримку ЗСУ. Чергову волонтерську ініціативу реалізували працівники закладів освіти і культури.

За словами викладачки бобринецького ліцею №1 Наталії Рубаненко, це вже не перша акція на підтримку ЗСУ, яка організована з ініціативи міської ради на другому році війни з окупантами.

«Відразу мова йшла про те, що ми як гуманітарії маємо можливість організувати малечу для створення арсеналу поробок, які згодом можна реалізувати. А виручені кошти направити для потреб армії. Першу таку спробу ми провели ще в лютому. Тоді все вийшло дуже добре. І, керуючись тим, що нам все вдалося, вирішили продовжити ініціативу. Усе добре розпланували, задіяли не тільки середні навчальні заклади, а й дитячі садки та позашкільні заклади. Діточки відреагували миттєво. Поробок було багато, різних за спрямуванням. Тож під час заходу жителі та гості громади могли придбати смаколики, сувенірну продукцію, вироби ручної роботи, сфотографуватись біля фотозони, зіграти в безпрограшну лотерею. Серед іншого за символічну плату можна було отримати живі квіти, скуштувати смачний козацький бутерброд з салом, придбати сучасні букети з метеликами та корисні й смачні мікси з сухофруктів. Була представлена продукція місцевих майстрів з бісероплетіння, в’язані м’які іграшки, картини, прикраси та багато іншого. Зустрічала відвідувачів магазину карта України, де кожен охочий міг скласти пазл з областей», – розповіла Наталія Рубаненко.

На виставці була також представлена продукція, яку виготовляють працівники міських навчальних закладів для наших захисників. Горіхи з медом, варення, фруктові чаї, супові набори, каші.

«Усе те, що було виготовлено дітьми та їхніми наставниками й що дозволяє сан­епідемстанція, було викладено на ярмарку. Зазвичай ці набори та багато іншого щотижня відправляється нашим військовим. Педагоги проводили творчі майстер-класи. Вихователі разом з дітьми створювали букети для матусь до Міжнародного жіночого дня, розфарбовували дерев’яні фігурки, бавились із кінетичним піском та пасочками. Батьки не боячись залишали своїх дітей із вихователями й спокійно йшли у своїх справах. І поки діти навчалися виготовляти нові для себе вироби, батьки займалися закупками. І в підсумку протягом декількох годин організаторам акції вдалося зібрати понад 18 тисяч гривень», – зазначила пані Наталія.