Олександрія весняна

У перші березневі дні в Олександрії відбулося декілька цікавих, на нашу думку, подій. За два дні до свята весни до міста приїхали відомі актори з виставою «Сильні слабкі жінки». Відбувся конкурс читців «Безсмертне слово Кобзаря». Восьмого березня міський голова Сергій Кузьменко провів прямий телефонний зв’язок із містянами.

Звернення жителів однієї з багатоповерхівок стосувалося потреби в облаштуванні пандуса для пересування людей із особливими потребами. Також люди телефонували з питань роботи стаціонару травматологічного відділення міської лікарні. А ще – про можливість надання допомоги воїнам Збройних сил України жителями громади. Міський голова завірив прохачів, що найближчим часом вирішить їхні проблеми.

Зірки українських серіалів «Свати», «Папік», «Родички», «СидорЕнки та СидОренки» Анна Кошмал, Дарія Петрожицька, Ігор Рубашкін, Віра Кобзар, Анжеліка Гірич та Ксенія Вертинська в оновленому олександрійському театрі представили глядачам сучасну комедійну виставу «Сильні слабкі жінки». На глядачів чекала неймовірна гра акторів, яка розвивалася навколо вічного жіночого питання – як стати ідеальною жінкою й дружиною. У виставі йшлося про курси у «Школі дружин», де гуру-психолог намагається розібратися з проблемами кожної з жінок, які приходять до нього на прийом. Кожна жінка прагнула стати успішною, красивою, щасливою та улюбленою дружиною благополучного чоловіка. Але в підсумку виявилося, що, незважаючи на проблеми, кожна з жінок по-своєму прекрасна й особлива. П’єса глядачкам дуже сподобалась.

Благодійники продовжують надавати допомогу. Цього разу для вимушено переміщених людей гуманітарна допомога надійшла від чеської благодійної організації «Люди в біді». Доставлені продуктові набори – консерви, крупи, макаронні вироби, чай, цукор та солодощі. Від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ до територіального центру за сприяння міської ради прибула фура з гуманітарним вантажем. Для людей, які перебувають на безоплатному обслуговуванні, передані засоби гігієни. Чергова партія гуманітарної допомоги з продуктовими наборами, підгузками, спальними комплектами для вимушених переселенців, які нещодавно прибули до олександрійської громади, надійшла від Червоного Хреста.

І трохи про футбол. «Олександрія» провела третій офіційний матч після призначення головним тренером Руслана Ротаня й знову не програла, але й не виграла. У 17-му турі чемпіонату УПЛ олександрійці на виїзді розписали нічию із рахунком 1:1 з «Минаєм». У першому матчі під керівництвом виконувача обов’язків головного тренера збірної України команда поділила очки з «Металістом 1925» – 3:3, у другому – зіграла 2:2 з «Дніпром-1». Зараз ФК «Олександрія» із 27 очками знаходиться на 5-му місці турнірної таблиці.