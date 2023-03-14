Пам’яті Миколи Миколайовича Петренка

11 березня пішов у засвіти професор Центральноукраїнського національного технічного університету, вчений і вчитель, високоінтелектуальна, чуйна людина, один з патріархів нашого навчального закладу, Заслужений працівник освіти України Микола Миколайович Петренко (1941-2023). Микола Миколайович прийшов до ЦНТУ – тоді ще Кіровоградської філії Харківського політехнічного інституту – в 1963 році! Понад 30 років (1983-2014) Микола Петренко працював проректором нашого навчального закладу.

Народився Микола Петренко на Полтавщині, по закінченню школи в 1958 році поїхав поступати до Харківського політехнічного інституту. Визначитися із фахом, який став справою усього життя, допомогли поради батька.

«Батько порадив вступати на спеціальність сільськогосподарського машинобудування, – згадував в одному зі своїх інтерв’ю професор Микола Петренко. – Він до війни закінчив технікум за фахом, пов’язаним із сільгоспмашинами, знав цю техніку, знав десяток найбільших машинобудівних заводів, і він казав: із такою професією ти без роботи не залишишся. Чому? Людям завжди будуть потрібні продукти харчування. Країна все ж таки аграрна, для цього сектора економіки необхідна техніка, і ця техніка має десь і кимось вироблятися… Коли я вже опинився в ХПІ, побачив знайому за розповідями батька назву “сільгоспмашини” і подав документи на факультет тракторного та сільськогосподарського машинобудування».

Після завершення навчання в Харківському політехнічному інституті Микола Петренко отримав направлення до Кіровоградського філіалу ХПІ.

«На початку 1960-х тривав процес переїзду з Харкова до Кіровограда у повному складі кафедри сільськогосподарського машинобудування ХПІ, – розповідав Микола Петренко. – Моєму вчителю Василю Комаристову запропонували очолити цю кафедру та доручили підібрати випускників ХПІ, з якими він хотів би працювати на новому місці. Василь Юхимович зацікавив мене перспективами наукової роботи, пов’язаної із сільгоспмашинобудуванням, і я погодився переїхати до Кіровограда. Спочатку мене на один рік відрядили працювати інженером-конструктором у СКБ заводу “Червона зірка”, після чого я почав викладати у філії ХПІ».

Перша дисципліна, яку Микола Петренко викладав студентам філії, – опір матеріалів (кафедра загальнотехнічних дисциплін). Потім Микола Миколайович працював асистентом, викладачем кафедри сільськогосподарського машинобудування. Коли у 1975 році Василя Комаристова призначили проректором з наукової роботи Кіровоградського інституту сільгоспмашинобудування, Миколу Петренка обрали завідувачем кафедри сільгоспмашинобудування КІСМ. Очолював найстаршу кафедру університету він до 1986 року.

У період із 1983 по 2014 рік Микола Миколайович Петренко працював на посадах проректора з навчально-методичної роботи, із наукової роботи, з навчальної роботи, був першим проректором університету. У 2014-2020 роках Микола Петренко очолював Центр довузівської підготовки нашого навчального закладу.

Працював професором кафедри сільськогосподарського машинобудування та кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ.

Автор понад 130 наукових праць та винаходів, підручників та навчальних посібників.

«Для мене наука – як улюблена справа, – розповідав Микола Миколайович. – Коли ми з аспірантами збираємось разом обговорити нові ідеї, нові теми, нові розробки, я розумію, що займаюсь потрібною справою… Працюю по 10-12 годин на день, хіба що в неділю приділяю роботі трохи менше часу. За ці роки я вже настільки звик працювати, що не можу сидіти без діла. Весь організм начебто запрограмований лише на те, що потрібно працювати, працювати та працювати. У відпустці почуваюся абсолютно некомфортно, тому у відпустці буваю формально».

Адміністрація Центральноукраїнського національного технічного університету, профспілковий комітет викладачів та співробітників ЦНТУ глибоко сумують з приводу смерті професора Миколи Петренка та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Миколи Миколайовича.