Право на призначення пенсії учасникам бойових дій

У деяких випадках особи мають право на дострокове призначення пенсії за віком. Наприклад, коли особа є учасником бойових дій. Таким правом можуть скористатись чоловіки після досягнення 55 років та жінки після досягнення 50 років .

Хто може претендувати на даний вид пенсії?

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях.

Чи впливає наявність страхового стажу на призначення?

Так! Наявність страхового стажу – одна із обов’язкових умов: для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 років.

Які документи необхідно надати при зверненні до Пенсійного фонду України?

Паспорт, документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків, документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 (далі – Порядок № 637), документи, які засвідчують особливий статус особи, а саме, посвідчення учасника бойових дій та довідка про період (періоди) участі у бойових діях.

Варто зазначити , що військова служба у складі діючої армії в період бойових дій зараховується до стажу роботи на підставі довідок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які видаються в порядку, що визначається Міноборони (додаток 2 до вказаного Порядку № 637).

Яким чином можна подати документи, необхідні для призначення пенсії?

Заява про призначення пенсії подається заявником:

* до сервісного центру Пенсійного фонду України особисто;

* або може подаватись разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів) через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.

Світлана РИНДІНА, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області