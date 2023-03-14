Співпраця виходить на новий рівень: у Кропивницькому система безоплатної вторинної правової допомоги та університет підписали меморандум

Спільні правопросвітницькі заходи, навчальні тренінги для студентів-правників та спрямування клієнтів до юристів системи БПД – такі ключові напрями співпраці визначили під час зустрічі з представниками Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка.

Враховуючи, що університет зокрема навчає правників, які в подальшому надаватимуть кваліфіковану юридичну допомогу громаді, то центр БВПД стане чудовою базою для проходження практики і надійним партнером юридичної клініки «Artium de Lex», де майбутні правники роблять перші практичні кроки в юридичній професії. Так, ректор університету Євген Соболь запропонував юристам та адвокатам, що співпрацюють з системою БПД долучитися до проведення зі студентами-правниками навчальних судових засідань, зокрема надавати методичну підтримку в проведенні заходів на судову тематику на базі зали судових засідань, яку вже створено в університеті.

Зі свого боку юристи системи БПД ознайомили присутніх із напрямами діяльності системи безоплатної правової допомоги та озвучили перспективи співпраці для здобувачів вищої освіти, зокрема вже зараз студенти можуть стати волонтерами БПД, що дозволить їм отримати практичний досвід в сфері надання правової допомоги, в тому числі в напрямі правопросвіти.

На підтвердження домовленостей учасники діалогу підписали меморандум про співпрацю, яким визначили конкретні напрями майбутньої взаємодії, зокрема й щодо реалізації пілотного проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення».