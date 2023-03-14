SWEET.TV запрошує на концерт «Лісапетного батальйону». Глядачам ― подарунки!

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV та агенція івентів «Садиба мьюзік» запрошують на концерти Наталі Фаліон і гурту «Лісапетний батальйон», які пройдуть 21 березня у Кропивницькому в обласній філармоніі , 22 березня в Олександрії і 24 березня у Світловодську.

Це вже другий виступ гурту в рамах благодійного концертного туру «З піснями до перемоги», ініціатором якого є SWEET.TV. Перші концерти пройшли з великим фурором у Василькові наприкінці грудня 2022 року. Глядачі співали і танцювали під запальні пісні гурту. І ось зараз «Лісапетний батальйон» завітає до міст Кіровоградської області.

«Лісапетний батальйон» ― на 100% народний гурт. Він підкорив своєю щирістю, завзятістю та талантом ще у 2013 році, коли виступав у проєкті «Україна має талант». З початком російсько-української війни репертуар гурту змінився, але воєнні пісні не втратили своєї гумористичної влучності. Новий альбом, презентація якого відбудеться на концерті ― «Лісапетом, наче танком» ― це відповідь намаганням російської пропаганди залякати українців, занурити нас в зневіру. Але коли ми співаємо і допомагаємо армії, коли ми разом ― все буде Україна.

Кошти від продажу квитків йдуть на купівлю необхідних речей, гаджетів й устаткування для наших захисників. Вже зібрано 120 тис. гривень. І наступні концерти будуть збільшувати цю суму. Тож глядачі не лише підсилюють свій настрій оптимізмом, але й роблять внесок у спільну справу ― допомогу армії.

На глядачів концерту чекає подарунок від ініціатора туру, національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV. Це сертифікат на доступ до найкращої підписки сервісу на 30 днів. А це 260+ каналів і 10000+ фільмів, мультфільмів, серіалів, освітнього контенту для дітей та дорослих.

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV з перших днів існування поставив собі за мету надати доступ українським глядачам до світового кіно саме українською мовою.

SWEET.TV на цей час є єдиним українським сервісом, який має договори з Sony Pictures Entertainment і Universal Pictures. Фільми, які виходять в кінотеатрах, з часом стають доступними і глядачам SWEET.TV. Це стосується і найочікуваніших прем’єр цього року: фільмів Marvel і DC, «Дюни», «Аватара 2», «Форсажа 10» й інших. Саме завдяки SWEET.TV українці зможуть побачити одну з найяскравіших картин «Банші Інішерина». А анімаційний фільм «Мавка: Лісова пісня» буде доступний ексклюзивно для глядачів онлайн-кінотеатру.

Також SWEET.TV можна назвати найкращим сервісом для батьків, адже тут зібрані мультсеріали провідних виробників дитячого контенту. А анімаційні серіали від Disney українською легально можна подивитись лише тут. В кінозалі немає реклами. А щоб дитина не натрапила на дорослий телевізійний контент, можна увімкнути батьківський контроль.

Тож приходьте на концерти туру «З піснями до перемоги». Отримайте задоволення від пісень та заберіть свій подарунок. Дозвольте собі декілька годин гарного настрою, українською красивої пісні і просто побути в колі друзів. Все буде Україна!