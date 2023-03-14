«Взяли» в сауні. З підлеглим

Про те, що колишній секретар Кропивницької міської ради Сергій Бойко працює в рибоохоронному патрулі, ми дізналися випадково, у зв’язку із його затриманням працівниками СБУ.

Цю інформацію першим оприлюднив у Фейсбуці адміністратор сторінки «Хабарники України», згодом її було опубліковано у групі «Кіровоградський обласний рибальський клуб». Ішлося про те, що в ніч на суботу у сауні в Світловодську затримано начальника відділу матеріально-технічного забезпечення управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Кіровоградській області Сергій Бойка та його підлеглого Володимира Ліненка, підозрюваних в отриманні хабаря в розмірі 40 тисяч гривень.

У понеділок по обіді прес-служба обласного управління СБУ підтвердила цю інформацію (щоправда, не називаючи прізвищ).

«Співробітники Кіровоградського управління СБУ затримали начальника одного з відділів та інспектора місцевого управління Державного агентства меліорації та рибного господарства, – ідеться в офіційному повідомленні. –

Це відбулося на гарячому під час вимагання та одержання ними неправомірної вигоди у розмірі 40 000 грн. За дану суму посадовці обіцяли представникам рибопромислових та браконьєрських бригад не перешкоджати їм займатися виловом риби.

Оперативники СБУ встановили, що в акваторії

р. Дніпро поблизу м. Світловодська Кіровоградської області виловом риби займалися як рибопромислові артілі, маючи на це відповідні ліцензіі, так і браконьєри без жодного дозволу на проведення вказаної діяльності.

За даними слідства, ділки з Державного агентства рибного господарства налагодили незаконну схему вимагання хабарів як з офіційного рибальського бізнесу так і з браконьєрів. Вони на системній основі вимагали з перших щомісячну платню за неперешкоджання у користуванні водними ресурсами. Крім того, посадовці сприяли браконьєрам у незаконному вилові риби, зокрема продажем їм заборонених знарядь лову, які вилучали у ході рибоохоронних рейдів».

Цей текст проілюстровано оперативним фоторепортажем. На одному зі знімків – кілька чоловіків з розмитими фоторедактором обличчями (в одному вгадується Сергій Бойко) за столом із залишками вечері. На іншому – та ж сама компанія, а на столі – акуратно розкладені гривні.

Як відомо, рибоохоронний патруль – ще те «рибне» місце! Наприклад, три роки тому тодішній керівник обласного управління Державного агентства рибних ресурсів попався на отриманні від підлеглого, інспектора рибоохоронного патруля, 25 тисяч гривень, якому пообіцяв успішне проходження службового конкурсу. Здирника затримали працівники ДБР, а в червні того ж року Ленінський райсуд визнав його винним і оштрафував на 85 тисяч гривень.

Коли влаштувався в рибоохоронний патруль Сергій Бойко, широкій громадськості невідомо. Нагадаємо, він був депутатом Кропивницької міської ради сьомого скликання від Радикальної партії Олега Ляшка. З кінця березня по кінець вересня 2016 року працював секретарем ради. До того очолював студентський профком Центральноукраїнського університету імені Винниченка. Сергію Бойку – 42 роки.

Влас. інф.