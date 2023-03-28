Бойовий настрій і подарунки: концерт, який зарядив на перемогу

21 березня у Кропивницькому відбувся концерт Наталі Фаліон і гурту «Лісапетний батальйон». Концерт пройшов у рамках всеукраїнського туру «З піснями до перемоги». Ініціатором і партнером туру виступає національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV. SWEET.TV – це наше, українське! Організатор туру – агенція івентів «Садиба мьюзік» – постачальник найкращих позитивних емоцій.

Кошти з кожного проданого квитка йдуть на потреби наших захисників і захисниць: на придбання одягу, устаткування та ін. Вже зібрано 150+ тис. гривень. І кожна ця гривня стає цвяхом у труну намагань знищити Україну.

«Лісапетний батальйон» – це справжній народний гурт України. Вони співають про те, що знайомо українцям, наповнюють свої пісні гумором та сенсами, які рідні слухачам. Війна, звісно, внесла корективи в репертуар гурту. Їхня нова програма – «Лісапетом, наче танком» – це жартівливі і ліричні пісні про час, в якому ми живемо. Кожна композиція доводить – ми не маємо часу на відчай і зневіру. Бо якщо ми впадемо духом, ворог переможе. Але коли на культурному фронті нас підтримують такі бойові виконавці, ніякого песимізму не буде.

Подарунок для кропивничан

Глядачі в Кропивницькому отримали подарунок від ініціатора туру – національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV. Це сертифікат на вільний доступ до найкращої підписки на 30 днів. А це 250+ каналів, 10000+ фільмів, серіалів, мультиків, анімаційних серіалів і освітніх курсів для всієї родини.

Якщо ви не змогли потрапити на концерт, ви теж можете скористатись подарунковим сертифікатом. Для цього новому глядачу SWEET.TV необхідно увійти у сервіс (на сайті https://sweet.tv чи завантажити додаток) за своїм номером телефону, ввести в «Кабінеті» у вкладці «Промокоди» промокод KROPIVNYCKIY, і доступ до контенту на 1 місяць відкритий.

У цей час дуже важливо не лише слідкувати за подіями у світі з офіційних джерел, але й мати час на відновлення своєї енергії і настрою завдяки повноцінному відпочинку. І улюблені шоу, фільми і прем’єри можуть це дати. Саме тому в онлайн-кінотеатрі на цей рік заплановано дуже багато прем’єр, серед яких – «Мавка: Лісова пісня», «Аватар: Шлях води» та інші.

Концертний тур «З піснями до перемоги» буде продовжуватись. Щоб ще більше українців змогло відпочити душею, отримати позитивні емоції та насолодитись виступами улюблених виконавців. Це дуже важливо в такі складні часи – підсилювати позитивні емоції, щоб, перебуваючи в тилу, ще з більшою силою підтримувати тих, хто з кожним днем допомагає наблизити перемогу.