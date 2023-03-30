Протравитель зерна: эффективный способ защиты урожая

Протравление зерна – это процесс обработки зерна перед посевом, который помогает защитить урожай от болезней, вредителей и плесневых грибков. Современные протравители обладают широким спектром действия и помогают увеличить урожайность сельскохозяйственных культур.

Используется протравитель зерна, как яд против вредных насекомых и грибков для защиты семян зерновых культур. Он содержит в себе активные вещества, которые образуют защитную пленку на поверхности зерна и препятствуют попаданию насекомых и грибков внутрь зерна.

Подробнее о механизме действия

Протравитель зерна содержит инсектициды, которые уничтожают вредных насекомых:

зерновые клопы,

зерновые хрущики,

блошки и др.

Активные вещества, входящие в состав протравителя, не позволяют насекомым проникнуть внутрь зерна.

Препарат также содержит фунгициды, которые предотвращают рост и размножение грибков:

плесень,

мучнистая роса,

ржавчина и др.

Фунгициды образуют на поверхности зерна защитную пленку, которая не дает грибкам проникнуть внутрь зерна.

Протравитель зерна можно применять на различных этапах обработки зерна: перед посевом, после уборки и при хранении. Это позволяет обеспечить надежную защиту зерна на протяжении всего сезона и сохранить его качество до следующего урожая.

Применение протравителей зерна

Протравитель зерна применяется для защиты различных культурных растений, таких как пшеница, ячмень, рожь, овес, кукуруза, соя и другие. Протравка зерна позволяет защитить растения на ранней стадии их развития от вредных насекомых, патогенных бактерий и грибков.

Преимущества использования протравителей зерна

Протравление зерна – это не только эффективный способ защиты урожая, но и экономически выгодное решение для сельскохозяйственных предприятий. Применение протравителей позволяет сократить расходы на обработку полей и повысить урожайность культур. Кроме того, использование протравителей зерна позволяет сократить риски ущерба от заболеваний и насекомых, а также сократить потери при хранении зерна.

Современные протравители зерна имеют низкий уровень токсичности и не наносят вреда окружающей среде и здоровью человека, если используются правильно. При выборе протравителя зерна необходимо учитывать вид культуры, степень зараженности почвы и погодные условия на момент обработки.