Протруйник зерна: ефективний спосіб захисту врожаю

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Протруювання зерна – це процес обробки зерна перед посівом, який допомагає захистити врожай від хвороб, шкідників і пліснявих грибків. Сучасні протруйники мають широкий спектр дії та допомагають збільшити врожайність сільськогосподарських культур.

Використовується протруйник зерна, як отрута проти шкідливих комах і грибків для захисту насіння зернових культур. Він містить у собі активні речовини, які утворюють захисну плівку на поверхні зерна і перешкоджають потраплянню комах і грибків всередину зерна.

Детальніше про механізм дії

Протруйник зерна містить інсектициди, які знищують шкідливих комах:

зернові клопи,

зернові хрущики,

блішки тощо.

Активні речовини, що входять до складу протруйника, не дають змоги комахам проникнути всередину зерна.

Препарат також містить фунгіциди, які запобігають росту та розмноженню грибків:

пліснява,

борошниста роса,

іржа та ін.

Фунгіциди утворюють на поверхні зерна захисну плівку, яка не дає грибкам проникнути всередину зерна.

Протруйник зерна можна застосовувати на різних етапах обробки зерна: перед посівом, після збирання та під час зберігання. Це дає змогу забезпечити надійний захист зерна протягом усього сезону та зберегти його якість до наступного врожаю.

Застосування протруйників зерна

Протруйник зерна застосовується для захисту різних культурних рослин, таких як пшениця, ячмінь, жито, овес, кукурудза, соя та інші. Протруювання зерна дає змогу захистити рослини на ранній стадії їхнього розвитку від шкідливих комах, патогенних бактерій і грибків.

Переваги використання протруйників зерна

Протруєння зерна – це не тільки ефективний спосіб захисту врожаю, а й економічно вигідне рішення для сільськогосподарських підприємств. Застосування протруйників дає змогу скоротити витрати на обробку полів і підвищити врожайність культур. Крім того, використання протруйників зерна дає змогу скоротити ризики збитків від захворювань і комах, а також скоротити втрати під час зберігання зерна.

Сучасні протруйники зерна мають низький рівень токсичності та не завдають шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю людини, якщо використовуються правильно. Під час вибору протруйника зерна необхідно враховувати вид культури, ступінь зараженості ґрунту і погодні умови на момент обробки.