Будуть іще підозрювані

Трохи більше року знадобилося правоохоронцям, щоб з’ясувати, хто імовірно винен у вибуху газу в багатоповерхівці на вулиці Космонавта Попова в Кропивницькому.

Аварія сталася 2 лютого минулого року. Загинув мешканець, травмувалися двоє його дочок та працівник АТ «Кіровоградгаз», який у той час в будинку виконував свої службові завдання. Кілька десятків квартир стали непридатними для проживання, жителів відселили в готель «Турист».

У Кропивницький терміново прибув заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Він обіцяв наслати на «Кіровоградгаз» комісію з «Нафтогазу», щоб розібралася, «що місцевий облгаз робив тут, які роботи були». Частково пролив світло на причини вибуху міський голова Андрій Райкович, повідомивши тими ж днями на засіданні виконкому, що під час заміни газового лічильника «забули закрити вентиль». Керівництво «Кіровоградгазу» ж стверджувало, що його працівники перед тим, як замінювати лічильник, перекрили вентиль. Звідки в повітрі появився газ, керівництво компанії сказати не могло. Мовляв, усе проясниться після «ретельного розслідування».

І от минулого тижня обласна прокуратура поінформувала громадськість, що двом працівникам АТ «Кіровоградгаз» повідомлено про підозру «в порушенні правил безпеки під час виконання робіт, яке спричинило загибель людини та інші тяжкі наслідки». Ідеться про порушення норм під час встановлення лічильника, внаслідок чого, за версією слідства, і стався витік газу. Не виключається, що коло підозрюваних у цьому провадженні розшириться.

Про ремонт будинку на Попова подбала міська рада. Повертатися в свої квартири люди почали ще влітку.