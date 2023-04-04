Головна перевага дурнів – чисельна.

Ну який може бути День сміху в країні, що воює, коли всюди людські трагедії? Це вже точно не на часі. Але при цьому бійці, з якими вдалося поспілкуватися напередодні 1 квітня, в один голос кажуть, що гумор не тільки не загинув на фронті, а живісінький і воює за Україну.

Добре й правильно, що зникли з програми «Ліга сміху», «Вар’яти» та інша стендап-братія зі своїми нафталіновими жартами про тещу та даішників, усі ці товсті та неголені мужики, які регулярно переодягаються у жінок. Хоч би не повернувся цей тупняк після війни.

Зрозуміло, що День сміху скасовувати та вичищати з календаря не стануть, хоча хто знає – а раптом знайдуться особливо пильні громадяни і відчують у ньому «російський дух» чи «радянське минуле»? Але на цей випадок є друга, автентична, назва цього дня – День дурня!

З чим-чим, а з дурнями в нас усе гаразд – їх війна не тільки не вбила, а навіть розмножила. Втім, елітні, зразкові дурні повилазили зі щілин не стільки в нас, скільки в сусідній країні.

Буквально днями директор російського інституту загальної генетики ім. Вавілова, доктор біологічних наук, академік Олександр Кудрявцев виступив з доповіддю, з якої ошелешені колеги цього «вченого» дізналися, що раніше люди жили 900 років, а тривалість життя стала падати після Великого Потопу. Причина – у первородному гріху (внаслідок якого, власне, і з’явилися люди, у т.ч. і пан академік).

Коментувати тут нічого, та й не варто – у нас своїх «академіків» вистачає, які в розпал війни наполегливо пропонують зайнятися невідкладними справами. Типу перейменувати росію на московію.

У «особистій першості» відзначився начальник наших академіків (у лапках і без), тепер уже колишній міністр (!) освіти (!!) та науки (!!!) Сергій Шкарлет. Він спробував переплюнути «проффесора» Януковича й у заяві про відставку примудрився написати з помилкою власне прізвище.

Своє місце в топ-трійці рейтингу дурнів відвоював потужним кидком на південний схід народний депутат Микола Тищенко. Ви напевне пам’ятаєте цю приголомшливу історію, гідну пера Ільфа та Петрова, як Микола в розпал війни терміново виїхав у Таїланд. Втім, вражає не сам факт поїздки Миколи до світової курортної зони (не він один виїжджав відпочити від війни), а його геніальні відмазки після повернення. Звичайний дурень до такого нізащо не додумався б!

Не додумався б звичайний дурень і подати до суду на дії правоохоронних органів, а Оксані Датій, колишній в.о. голови податкової служби Києва, спало таке на думку. Звільнена з посади після обшуків, які в неї провели за підозрою в незаконному збагаченні, вона стала всеукраїнським посміховиськом зі «списком бажань» (шуба, Лондон, мільйон). Зараз Датій вимагає поновити її на роботі й виплатити компенсацію «за вимушений прогул».

У командній першості дурнів друге, третє та решту місць у першому десятку посіли заповзятливі «цеховики», які випустили на український ринок цілу купу товару під військово-патріотичними брендами. Тут і ковбаси «Бандерівська» та «Патріотична», і труси із синьо-жовтою ширінкою, і пиво «Герої не вмирають», і стіки з цукром «Слава Україні», і цукерки «ППО». Сходіть самі на ринок і доповніть список.

А перше місце в конкурсі на колективного дурня року справедливо дісталося (хто б сумнівався!) збірній команді Верховної Ради та Кабміну! Перемогу їй можна було б віддати за сукупністю досягнень, але все ж таки хочеться виділити тільки одне, шкода, не останнє.

Спершу ці «слуги народу» оголосили, що 1 квітня в Україні запроваджується перехід на видачу електронних рецептів на лікувальні препарати за розширеним списком. Народ, як за командою, кинувся до аптек і скупився на всі гроші. Але потім до когось із головних дійшло: в умовах війни, коли країною курсують сотні тисяч військових і цивільних осіб, влаштовувати цей дурдом з випискою десятків мільйонів е-рецептів на Барбовал, Корвалол, Валокордін, Німесіл, Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол, Еналаприл, Фуросемід можуть лише садисти. Або закінчені придурки, які зі своїх кабінетів не бачать ситуації в країні. А може, це ми всі дурні, що дозволяємо владі так знущатися з нас?

Отож, шановні читачі, вітаю вас зі святом, яке завжди з нами, а не лише 1 квітня!