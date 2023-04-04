Коронавірус. Тепер «Кракен»

В Україні спостерігається збільшення випадків захворюваності на ковід. Кіровоградщина – не виняток. Про особливості нового різновиду «Омікрону» та актуальність щеплення «УЦ» розповіла головна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук.

– На сьогодні хворих на ковід-19 в області більше 600 осіб. Ще місяць тому їх кількість не сягала й 100. Якщо порівняти статистику по тижнях, то за поточний тиждень захворіло майже на 70 відсотків осіб більше, ніж за попередній. Це красномовно свідчить про те, що інтенсивність захворюваності зростає.

Аналізуючи ситуацію при проведенні епідрозслідування, можемо констатувати, що серед тих, хто захворів протягом останнього тижня, лише п’ята частина були щеплені одною дозою вакцини. Інші не мали жодного щеплення.

Завантаженість ліжок по опорних ковідних базах складає менше восьми відсотків. На жаль, маємо летальні випадки – люди помирають від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою. З початку пандемії на Кіровоградщини від цієї хвороби померли 1917 громадян. Серед них семеро дітей і 41 медичний працівник.

Що стосується вакцинації, вона й надалі залишається надійним, ефективним засобом профілактики ускладнень. Нещодавно дозволили щеплювати діток віком від п’яти до одинадцяти років. Це спеціальна, дитяча, вакцина. Внутрішньо переміщені особи також можуть вакцинуватися й щеплювати своїх дітей. Три з половиною тисячі ВПО вже щеплені. В області працюють 98 постійних пунктів профілактичних щеплень і 3 центри масової вакцинації – в Знам’янці, Бобринці та Світловодську.

Вакцина в області є в достатній кількості. Всі, хто бажають зробити перше щеплення, друге або отримати бустерну дозу, можуть вибрати вакцину: CoronaVac, Pfizer, Janssen або дитячу.

Зазначу, що вірус мутує. Вже в шести регіонах України, у тому числі в наших сусідів – черкащан, виявлено новий підвид «Омікрона» – штам XBB.1.5, або «Кракен». Хвороба протікає легше, але вірус швидко розповсюджується. Він небезпечний тим, що має короткий інкубаційний період, вражає ослаблених людей, поважного віку, з хронічними захворюваннями. Може привести до ускладнень і навіть до летальних випадків. За прогнозами ВООЗ, цей вірус може спричинити нову хвилю пандемії.

Наполягаю на тому, що вакцинація допомагає легше перенести хворобу, попереджає ускладнення. Класичні інтервали між проведеннями щеплень: між першою і другою дозами – від 14 до 28 днів, першу бустерну проводять через 5 місяців після другого щеплення, четверту проводять через 4 місяці після попередньої. Якщо людина пропустила терміни щеплення, слід звернутися до сімейного лікаря. Він, у свою чергу звернувшись до єдиної електронної системи МОЗ, знайде необхідну інформацію й дасть пораду в індивідуальному порядку.