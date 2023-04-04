Культурний фронт

У художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна відбувся концерт скрипкової музики «Повернення» у виконанні студенток Кропивницького музичного фахового коледжу, організований спільно з музеєм музичної культури імені Кароля Шимановського.

Катерина Чітадзе, Поліна Лісовол, Аліса Бельш разом з концертмейстером Світланою Концедаловою виконали твори відомих композиторів Фредеріка Шопена, Нікколо Паганіні, Вольфганга Амадея Моцарта, Шарля Огюста Беріо, Бели Бартока та Мирослава Скорика.

Це не перший концерт у музеї в умовах воєнного стану. У меморіальному залі музею, своєрідній музичній вітальні, з постійної експозиції залишився лише старовинний рояль Bluthner, який своїм поважним майже стодвадцятирічним віком доводить, що мистецтво вічне.

Концерт традиційно був благодійним, і всі зібрані кошти організатори перерахували на підтримку Збройних сил України.