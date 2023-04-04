Минулого тижня в приміщенні Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості в рамках благодійного ярмарку «На хвилях допомоги» відбулися виставка-продаж робіт майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Кіровоградщини, майстер-класи, аукціон творчих робіт.

Поробки та смаколики надали заклади освіти і культури області. Учасники та гості цієї події придбали унікальні вироби handmade, які були презентовані під час виставки, взяли участь у майстер-класах і аукціоні-продажу. Десять картин для аукціону, лотів, були надані майстрами безкоштовно. А виручені кошти вже направлені на допомогу ЗСУ.

Організаторами заходу виступила Громадська рада при ОВА, Молодіжний центр області, Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості, Центр розвитку національних культур «Єдина родина», Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі за підтримки обласного Управління молоді та спорту, Департаменту освіти і науки ОВА.