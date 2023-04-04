«Олександрія» дочекалась успіху

На минулому тижні в другому місті Кіровоградщини сталося чимало цікавих і важливих подій. Відбулася сесія міської ради, гості зі столиці представили дві яскраві вистави, і, нарешті, футбольна команда під керівництвом Руслана Ротаня здобула першу перемогу.

Міськрада відкорегувала бюджет – мільйони гривень направлено на вирішення нагальних питань. Зокрема, на облаштування майданчика для встановлення генератора у ЦМЛ, розробку проєктно-кошторисної документації для санації будівлі мультипрофільного ліцею, упорядкування кладовищ, поточний ремонт доріг, облаштування автомобільної розв’язки перехрестя пр. Соборного і вул. Івана Мазепи, підтримку організацій, які опікуються людьми з особливими потребами.

Місцева влада продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами. За словами міського голови Сергія Кузьменка, відбулося декілька зустрічей з європейською організацією ПРООН. «Метою спілкування ставимо залучення європейських коштів у наше місто. Хочемо зробити фундаментальні роботи по освіті. До Великодня та поминальних днів у місті наведуть порядок, у тому числі на кладовищах. Особлива увага буде приділена військовому кладовищу, де поховані наші Герої. Це буде ще не остаточний вигляд місця поховання захисників, яким ми хочемо його зробити. Але навести лад після зими – це наш обов’язок, і ми будемо виділяти кошти з бюджету, щоб цю роботу розпочати. Аби не обтяжувати родини олександрійців, депутати виділили мільйон гривень на безкоштовний медичний огляд для вихованців спортивної школи, секцій і клубів спортивного спрямування, ці кошти витрачатимуться з міського бюджету», – підсумував міський голова.

Ще один мільйон міськрада виділила на проєктування організації дорожнього руху на перехресті, де будується «МакДональдс» (на фото). Це перша частина міського внеску в цей інвестиційний проєкт. Компанія вкладає у місто чималі кошти. Міськрада, коли запрошували інвестора, обіцяла зі свого боку облаштувати територію, прилеглу до траси М-30 в межах Олександрії.

Також минулого тижня Благочинний Сергій Яровий для депутатів міської ради та представників громадськості презентував проєкт побудови храму вірян Православної Церкви України. Представники релігійної громади пропонують повернутися до ідеї надання земельної ділянки для спорудження храму у сквері Юрія Кравченка. Був представлений ескіз можливої споруди, яка виконана із використанням елементів традиційної сакральної української архітектури у стилі козацького бароко. Біля храму пропонується спорудити пам’ятник засновнику міста – козаку Усику, а також встановити стелу на вшанування всіх загиблих олександрійців, що полягли в боротьбі за незалежність і свободу України. Ця позиція теж врахована в презентованому ескізі.

Трохи про культуру і спорт. Київський академічний драматичний театр на Подолі показав спектаклі «Передчуття Мини Мазайла» і «Вільні стосунки».

У 19-му турі сезону УПЛ «Олександрія» у домашньому матчі виграла в полтавської «Ворскли» з рахунком 3:0. Він став першою переможною грою Руслана Ротаня на чолі клубу. Попередні чотири матчі його підопічні зіграли внічию. У наступному турі олександрійці зіграють на домашньому полі з одеським «Чорноморцем».