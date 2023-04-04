Сесія облради: повноважна, але марна

П’ятниця обіцяла бути насиченою. На цей день було призначено 15-ту сесію Кіровоградської обласної ради. Попереднє засідання не відбулося через брак депутатів, позачергова – з тієї ж причини, у порядку денному цього засідання було 30 важливих питань.

Серед питань – чергова спроба розібратися зі зверненням групи народних депутатів щодо закупівлі онкологічним центром гамма-терапевтичного апарата. Генеральний директор закладу Костянтин Яриніч (на фото праворуч) терпляче приходить на всі засідання з метою доповісти про ситуацію, але до трибуни з мікрофоном не доходить – сесії неробочі. Так само досить тривалий час громада очікує на оцінку роботи водоводу «Дніпро-Кіровоград», до якого накопичилося багато питань.

Незважаючи на те, що цього разу зареєструвалися 52 депутати (з 64-х), роботи в залі не було. Проте були чвари, взаємні звинувачення, заклики до єднання навіть з фронту, нагадування одне одному про політичне минуле й таке інше, окрім результатів, на які очікує громада.

Одне з питань – прийняти порядок денний за основу – дружно підтримали. Слово взяв голова фракції «За майбутнє» Олександр Горбунов і попросив додатково внести в порядок денний питання про звільнення з посади голови облради Сергія Шульги (на фото зліва). Зазначив, що виступає за дорученням міжфракційного зібрання, яке налічує 35 депутатів. Згідно з регламентом достатньо третини депутатського корпусу, а тут – більшість.

Шульга не встиг відреагувати на пропозицію, адже на сцену – в усіх сенсах – вийшла Людмила Давиденко (на фото), представниця донедавна фракції ОПЗЖ. Просила пояснень, звіту голови й таке інше. Юристка облради розказала про регламентну процедуру внесення подібних проєктів, а радикали попросили перерву задля того, щоб розібратися. Оголошена на 10 хвилин перерва мала бути використана й для оформлення пропозиції Горбунова «со товарищи» у відповідний проєкт рішення. Це була перша перерва в тривалому «робочому» дні.

За час перерви в кулуарах не було досягнуто будь-якого компромісу. Радикали забажали розглядати спірне питання лише після звіту голови облради. А звіт заплановано на другий квартал. Тобто він може бути сьогодні, а може – наприкінці червня. Давиденко, призначивши себе адвокатом Шульги й ведучою засідання, відібрала картки для голосування в Шульги і його першого заступника Семенюка й зайняла, а по суті блокувала, трибуну. Відтак Андрій Яровой (на фото внизу), депутат-воїн, який під час відпустки взяв участь у сесії, звернувся до колег не з трибуни: «Поки будуть такі чвари, ми не поб’ємо ворога. Таке не може відбуватися на фоні війни. Давайте об’єднуватися, гуртуватися, дружити й разом бити ворога».

Горбунов відповів, що це «Шульзі не вдалося об’єднати депутатів». На що голова облради запропонував через десять днів звітувати про свою роботу. «Дайте право виправдатися», – сказав він. Але 35 депутатів воліли негайного розгляду ініційованого ними питання.

У режимі онлайн до депутатів звернувся Дмитро Лінько, заступник голови облради, який воює. «Те, що відбувається в залі, негативно впливає на все, і на досягнення перемоги, – сказав Дмитро. – Закликаю всіх відкинути політичні протиріччя й плідно працювати». Та яке там! На мить повернулися до того, заради чого прийшли, поставили на голосування порядок денний «в цілому», тобто без спірного питання, підтримало аж семеро. На годиннику було 11.30. Начальник ОВА Андрій Райкович залишив залу…

Обідня перерва, під час якої наші обранці мали б подобрішати, знайти вихід з тупика, результатів не дала. Апарат ради за дорученням голови повернув Горбунову документ, що ним був поданий. Обурилися Олександр Чорноіваненко і Сергій Коваленко. На їхнє переконання, це суперечить регламенту. Ще хтось щось вигукував з місця, депутати переміщувалися по залу, читали регламент, вишукуючи в ньому кожен свою правоту, посміхалися один одному й розказували смішні історії, навіть опоненти. Так тривало півтори години, після чого було оголошено чергову 15-хвилинну перерву.

Людмилу Давиденко попросили більше не виступати (а вона безперестанно щось говорила), адже її вже всі почули. Вона сказала, що робить це заради своїх виборців. Потім виникла пропозиція голосувати за кожне питання порядку денного окремо. Здавалося, це вихід з патової ситуації. Перше питання – зміни до бюджету – набрало 18 голосів. Тобто безвихідь.

Журналісти також заглянули в регламент. Засідання може тривати до 18.00. Судячи з настроїв депутатів, була така «загроза». Ще кілька звинувачень у бік Шульги стосовно того, що на ньому відповідальність за не розгляд важливих питань, зокрема, про виділення допомоги армії. Але це, виявилося, може зробити начальник ОВА і без облради.

Голова фракції «Батьківщина» Олександр Чорноіваненко заявив, що Шульга заблокував роботу сесії і що його фракція не буде в цьому брати участь. Подібне сказали Коваленко і Горбунов. Три фракції залишили зал засідань. Перереєстрація показала, що залишилося 20 депутатів. Сесія не повноважна. На годиннику було 15.05.

Чи потрібні якісь висновки? Робіть самі. Просто в якийсь момент знаходження в залі, серед всього отого, виникло питання «А дійсно в цій країні війна?».