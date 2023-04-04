Свято в умовах воєнного стану

Кіровоградщина готується відзначати одне з найголовніших свят. Для різних релігійних громад воно припадає на різні дати. Великдень за православним календарем цього року припадає на 16 квітня, за римо-католицьким – на 9 квітня. Представники іудейської громади відзначатимуть Песах із 5 по 13 квітня.

У Кропивницькій міській раді відбулося засідання комісії з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій під головуванням секретаря міської ради Олега Колюки. Обговорювали процес підготовки та проведення свята. «Наше завдання – зробити все можливе, щоб відзначення Воскресіння Христового відбулося без надзвичайних подій: забезпечити охорону громадського порядку, безперебійний рух громадського транспорту, надати допомогу представникам релігійних організацій у вирішенні питань благоустрою прилеглих до храмів територій», – зазначив секретар міськради.

Усі прохання від представників релігійних організацій щодо допомоги в прибиранні – а це здебільшого потреба в техніці для вивезення сміття, відновлення зовнішнього освітлення на території храмів – владою враховані. Детально обговорили безпекові заходи в умовах воєнного стану, які передбачають чіткі вимоги: перебування вірян у храмах вночі під час комендантської години (наразі вона встановлена з 23.00 до 05.00), наявність укриттів з вказівниками до них не далі ніж за 500 метрів від культових споруд, відсутність у храмах та біля них скупчень людей.

Робота громадського транспорту у святкові дні, попередньо, розпочнеться з п’ятої години ранку. Також на період Великодніх свят буде скоригована комендантська година. Скоріш за все, на Песах, 5 і 6 квітня, вона буде скорочена, а 9 та 16 квітня скасована.