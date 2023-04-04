У «сплячому режимі»

У Кропивницькому «Пункти незламності» призупиняють свою діяльність. Їх переводять у так званий «сплячий режим». Рішення про заморожування пунктів прийняв міський штаб із питань координації діяльності стаціонарних пунктів обігріву.

За словами cекретаря міськради Олега Колюки, не всі пункти будуть згорнуті. До кінця воєнного часу діючими залишаються ті, що знаходяться у приміщеннях міськ­ради і районних рад. У них як і раніше залишається можливість отримати послуги з підключення до мережі Інтернет та підзарядки гаджетів. Тут же залишатиметься необхідна кількість продуктів, води та пального. Залишки продуктів, які зібрані в інших місцях та у яких скоро закінчується термін придатності, передадуть міськім волонтерським і гуманітарним організаціям. Так само пальне передадуть комунальному підприємству «Електрoтранс». Інші матеріально-товарні цінності перебуватимуть на зберіганні. У разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із припиненням чи порушенням роботи системи централізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо-, теплопостачання та усіх видів електронних комунікаційних послуг в умовах воєнного стану, не пізніше ніж за дві години з моменту прийняття спеціального рішення, усі пункти обігріву розгорнуть знову.

Цікаво, що за весь період діяльності «Пунктів незламності» в них отримали послуги приблизно 1300 осіб.