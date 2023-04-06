Чим відрізняється добровільна сплата внесків до ПФУ від благодійних пожертв?

Як збільшити майбутню пенсію? Чи можна якось збільшити розмір пенсії іншої людини? Відповіді на ці питання містяться у Законі України “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні” від 04.11.2022 №2734-ІХ, який набрав чинності у грудні 2022 року.

Наприклад, за рахунок добровільної сплати страхових внесків будь-хто може вплинути на зарахування страхового стажу (собі чи іншій особі) або на розмір своєї (чи іншої особи) пенсійної виплати, яку виплачуватимуть у майбутньому .

А сплата певної благодійної пожертви на користь конкретного пенсіонера (або знеособлено) – надасть можливість збільшити пенсію, яку пенсіонер(и) отримує(ють) уже с ьогодн і.

Добровільна сплата страхових внесків

Пенсійні внески за себе або на користь іншої людини відтепер можна сплатити у зручний спосіб – без відвідування державних та банківських установ. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію в солідарній системі, можуть укласти договір з Пенсійним фондом України в електронній формі, підтвердивши свою особу за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу:

– через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, у тому числі мобільного додатка доступу до нього “Пенсійний фонд”;

– через Єдиний Державний вебпортал електронних послуг (Портал. Дія) та мобільний застосунок “Дія” (за наявності технічної можливості).

Договір про добровільну сплату страхових внесків можна укласти також на користь третьої особи – наприклад, родичів. При цьому в заяві потрібно буде вказати їхні особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта громадянина України).

Розмір добровільних страхових внесків, періодичність та термін їх сплати особа, з якою укладають договір, може визначити самостійно.

Повідомлення про сплату внесків, за фактом зарахування коштів, буде надходити до особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

Сплачені страхові внески зараховуватимуть:

– за місяць, в якому кошти надійшли на рахунок ПФУ;

– в рахунок місяця, що настає за місяцем, коли кошти надійшли до ПФУ, – якщо з урахуванням фактично сплаченого єдиного страхового внеску за відповідний місяць сума зарплати, з якої сплатили страхові внески, перевищуватиме законодавчо встановлений максимальний розмір заробітної плати.

Благодійні внески

Крім того, новими нормами передбачено, що юридичні або фізичні особи можуть сплачувати через Пенсійний фонд України персоналізовані благодійні внески (70 % від сплаченої суми буде адресовано визначеному пенсіонеру) або знеособлені благодійні пожертви.

Знеособлені благодійні пожертви у повному обсязі та 30 % від персоналізованих благодійних внесків є коштами Пенсійного фонду України, які використовуються згідно з частиною першою статті 73 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Кошти надходитимуть на рахунок Пенсійного фонду та не підлягають поверненню.

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальник фінансово – економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області