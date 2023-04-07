Коли перерахують пенсію працюючим пенсіонерам?

Цього року, як і щороку, Пенсійний фонд України з 1 квітня без додаткових звернень осіб проводить перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які станом на 1 березня 2023 року набули право на зазначений перерахунок.

Отже, буде перераховано пенсії тим пенсіонерам, які працюють, і кому пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому і більше. Таких пенсіонерів в Кіровоградській області налічується майже 20 тисяч осіб.

Як зміниться розмір пенсії після проведеного перерахунку?

Розмір пенсії розраховується для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від тривалості набутого страхового стажу (коефіцієнта стажу), величини заробітної плати (коефіцієнта заробітку), а також права на надбавки та підвищення.

Чи потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду?

Відповідний перерахунок пенсії буде проведено автоматично, без особистого звернення пенсіонера, на найбільш вигідних умовах, тобто з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

Оскільки змінено терміни подання звітності…

Перерахунок пенсій буде проведено після надходження до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за І квартал 2023 року. Згідно Податкового Кодексу строк подачі звітності – 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

Тобто дані про страховий стаж за І квартал 2023 року надійдуть та відобразяться в системі персоніфікованого обліку не раніше середини наступного кварталу. Відповідно, автоматичний перерахунок пенсії у 2023 році буде проведено в травні цього року (після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за вказаний період), із датою перерахунку з квітня та із проведенням відповідної доплати.

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області