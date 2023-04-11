Олександрія передпасхальна

Тиждень перед Великоднем в Олександрії виявився досить насиченим різними подіями. Місто відвідав начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, відкрилася фотовиставка полеглих бійців «Азову», батькам загиблих захисників вручили державні нагороди, відзначили 129-ту річницю Дмитра Чижевського, а футболісти знову розписали нічию.

У рамках візиту очільник ОВА та міський голова відвідали інфекційне відділення міської лікарні й оглянули приміщення після повної реконструкції. Сергій Кузьменко розповів, що вартість цього проєкту складає 37 млн грн. Фінансування здійснювалося з бюджетів усіх рівнів, при цьому з місцевого бюджету виділено 9,7 млн грн.

«Реконструкція інфекційного відділення включала в себе також будівництво кисневої станції та придбання кріоциліндрів на 17,2 млн грн. Це дало можливість забезпечити киснем ліжка не лише інфекційного відділення, а й усіх інших відділень міської лікарні. Це був масштабний проєкт. Ми доклали максимум зусиль, щоби, не дивлячись на війну, нове інфекційне відділення запрацювало. За декілька тижнів плануємо ввести його в експлуатацію», – підсумував міський голова.

У міській раді вручили державні нагороди родинам військових, які загинули на війні. Церемонія відбулася за участі міського голови та начальника ОВА. «Олександрія виховала й дала державі багато героїв. Зараз, як ніколи, багато олександрійців та кропивничан служать в ЗСУ та інших підрозділах, які знаходяться на передовій та виконують свій людський і конституційний обов’язок – захищають нашу державу. За це слава ЗСУ та воїнам, за це слава батькам, які виховали таких мужніх і патріотичних дітей», – зазначив Райкович.

«Схиляємо голови перед тими, хто повернувся в наше місто на щиті, і щиро дякуємо тим, хто зі зброєю в руках продовжує боронити Україну. Кожне ім’я наших захисників буде вписано в історію країни та міста. За моїм розпорядженням уже працює група, яка займається тим, щоби в нашому місті створити Меморіал Героям і нашій перемозі», – сказав Кузьменко.

П’ять генераторів потужністю 3,5 кВт передала міська рада військовим на передову. Генератори були в складі гуманітарної допомоги, яка надійшла до Олександрійської громади від англійського міста-партнера Бат. А сто дітей під час акції «Великоднє роздолля» отримали подарунки від жителів британського міста.

До одного з місць компактного проживання вимушених переселенців прибув гуманітарний вантаж від Благодійного фонду «Восток SOS» за фінансової підтримки японської неурядової організації Peace Winds Japan. Цього разу заклад отримав 2 пральних машинки, 2 сушильних автомати й 3 бойлера-нагрівача води для більш комфортного побуту людей, які там проживають.

4 квітня відзначалася 129-та річниця від дня народження нашого видатного земляка, відомого науковця, філософа, мистецтвознавця, славіста Дмитра Чижевського. З цієї нагоди в музейному відділі «Будинок Дмитра Чижевського» відбулася науково-практична конференція, присвячена його життєвому шляху та світогляду.

Багато олександрійців зібралося в міському музеї на відкриття фотовиставки «Моє серце – сталь, моя кров – Азов». Фотовиставка об’єднала світлини загиблих азовців. Експозиція складається із близько 200 фотографій. Виставка діятиме протягом місяця.

І про футбол. У домашньому матчі з «Чорноморцем» олександрійці зіграли внічию – 1:1. Це вже п’ята нічия під керуванням Руслана Ротаня. Наразі клуб із 32 очками посідає п’яту сходинку турнірної таблиці. Наступний матч відбудеться в гостях із «Металістом 1925» у суботу, 15 квітня.