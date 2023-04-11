Справа Діани Хріненко. Рік п’ятий

Досі триває судове розслідування про вбивство 16-річної Діани Хріненко з села Суботці. На думку мами загиблої, слідство затягують. Діана зникла 24 серпня 2018 року, коли пішла на святкування Дня Незалежності. Пошуки школярки тривали пів року. У березні 2019-го за 12 кілометрів від Суботців знайшли її рештки, що підтвердили три експертизи. Підозрюваного у вбивстві дівчини затримали в серпні того ж року в Польщі. Це 28-річний житель сусіднього села Новотрепівка Микола Середніцький.

Третього квітня цього року в Кіровському суді Кропивницького відбулося чергове судове засідання у справі по вбивству Діани. Слухалися матеріали медично-психологічно-поліграфічної експертизи. Також під час засідання прокурор Костянтин Клюкін зачитав докази у справі – це інформація від операторів мобільного зв’язку, які фіксували виклики на телефон підозрюваного в день зникнення дівчини. На думку прокурора, вони вказують, що підозрюваний перебував на місці вбивства й там, де знайшли рештки дівчини. «Він перебував у селі Трепівка, після цього Грузьке – Підгайці – Суботці – Богданівка», – розповідав під час засідання прокурор.

На думку матері загиблої Діани, підозрюваний приховує інформацію щодо своєї причетності до вбивства її дочки. Отриманий на поліграфі комплекс фізіологічних реакцій вказує на те, що підозрюваний планував злочин з метою задоволення своїх сексуальних потреб, а далі, скориставшись ситуацією, пограбування.

«Як розказали спеціалісти, під час того, як прокурор повідомляв про скоєний злочин, у нього була якась дивна посмішка. Якась нелюдська ухмилка. Це може сприйматися як маніакальна поведінка цього нелюдя. Ще є доказ того, що ДНК крові моєї доньки знайшли в підозрюваного в автомобілі. Як кров могла потрапити до нього в машину, пояснення підозрюваний не може надати. Спочатку його дружина говорила, що він (Микола Середніцький. – Ред.) був у час скоєння злочину вдома. Але потім, коли їй роз’яснили, що за неправдиві показання вона може наразитись на покарання, змінила свої свідчення. Казала, що вона в той час відпочивала й не знала, де знаходиться її чоловік», – розповіла Олена Хріненко.

Збентежило її ще й те, що хтось із СІЗО просив зняти посилений конвой з підозрюваного у вбивстві її доньки. І їй незрозуміла поведінка захисника підозрюваного.

«Як почула, що можуть спростити режим затримання, а практично відпустити підозрюваного у вбивстві моєї доньки, то зовсім перестала розуміти, що відбувається. Зрозуміло, що під час карантину та воєнних дій адвокат підозрюваного має право працювати й вести переговори дистанційно. Та коли навіть сам підозрюваний не розуміє, чого до нього не приходить адвокат, – того не розумію. Більше того – під час слухань він, на мою думку, затягує процес. Користується тим, що можна перепитати про виказану думку чи питання, нібито не розчувши в онлайн-режимі. Начебто він не ознайомлений зі справою. Але в нього була така можливість. Усі матеріали справи в нього, як у адвоката, мають бути на руках. Дивно себе веде», – розповідає пані Олена.

І при всьому цьому підозрюваний свою провину не визнає. Сподівається на те, що судове розслідування стане тяганиною, яка потроху «забудеться».

Наступне засідання – 10 квітня, і на ньому розглядатимуться нові докази й аргументи. А прокурор сподівається, що адвокат таки з’явиться в залі суду, що підштовхне до прискорення розгляду справи.