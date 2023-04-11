Вербна неділя воєнного часу

Вхід Господній у Єрусалим (по-народному – Вербну неділю) відзначили 9 квітня православні та греко-католики.

Як ніколи раніш велелюдно пройшла служба у храмі Святого Володимира Великого Православної церкви України на вулиці Тарковського в Кропивницькому. Черга з декількох сотень вірян, бажаючих освятити вербу, простяглася через квартал до перехрестя з Преображенською.

Це було богослужіння воєнного часу. Священник храму освятив два легкових автомобілі, придбаних для військових на пожертви парафіян. Він висловив надію, що ці машини допоможуть воїнам у боротьбі з агресором. «А ми щирою молитвою будемо просити Господа, щоб зберіг їх i прискорив нашу перемогу», – сказав отець Йосип.

Також парафіяни зібрали харчі для військових. Завантажені гостинцями автомобілі уже вирушили на фронт.