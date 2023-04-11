Ярмаркували

У дворі кнайпи «Бамбетель», що на вулиці Шульгіних Кропивницького, минулої суботи відбувся традиційний ярмарок крафтових виробів. «КропКрафт» об’єднує виробників сирів, м’ясної продукції, солодощів, печива, гончарних виробів, прикрас і таке інше. Не вперше в ярмарку брали участь представники громадської організації «Добромир», які виробляють сухі супи та борщі.

– Військовим і жителям постраждалих територій ми безкоштовно передаємо нашу продукцію, щотижня 1,5 – 2 тисячі пакетів, а на ярмарку торгуємо, – розповіла волонтерка організації Вікторія Талашкевич. – Бажаючі, придбавши продукцію «Добромиру», можуть покуштувати те, що хлопці та дівчата їдять на передовій, і таким чином задонатити на допомогу ЗСУ. Щоразу на ярмарку ми виручаємо 6-8 тисяч гривень.

Крім сухих сумішей перших страв, члени нашої громадської організації роблять на продаж печиво, пастилу. Цього разу нафасували сушених яблук. І додатково молодь зробила флікери, які ми також продавали.

До нашої волонтерької групи долучилися учні коледжу харчування та торгівлі. Вони так професійно продавали, що інші у них вчилися. Взагалі атмосфера на ярмарку була, як завжди, дружньою, привітною, обнадійливою. Такі заходи необхідні, вони згуртовують.