«Злякався, бо друзі загинули»

У Кропивницькому за відмову від мобілізації 33-річного чоловіка засудили до трьох років ув’язнення з відстрочкою у два роки.

Справу про ухилення від мобілізації розглянули в Кіровському районному суді. Сам ухилянт – з Кропивницького району. За словами прокурора Олександра Дьячкова, молода людина цілком придатна до проходження військової служби. Але під час передачі йому повістки в присутності працівників терцентру комплектування та соціальної підтримки МОУ чоловік відмовився від командирування до війська. Свою провину він визнає й вироком суду задоволений, а на питання, що спонукало його на відмову, відповів: «У мене дуже багато знайомих і друзів, яких вже немає, які поранені й залишились інвалідами».

Прокурор за відмову від проходження військової служби вимагав від суду покарання для чоловіка чотири роки позбавлення волі. Його адвокат Роман Холоденко просив пом’якшити покарання, застосувавши випробувальний термін.

«Існують обставини, які пом’якшують провину обвинуваченого, – це щире каяття. Крім того, він не проходив строкову службу, жодного разу в житті не тримав зброю в руках», – пояснював захисник.

Також він розповів, що, попри випробувальний термін, його підзахисний може бути повторно призваний до війська.

Прокурор же не був задоволений вироком і запевнив, що буде подавати апеляцію й добиватись свого варіанту покарання.

«Подібні рішення суду щодо відстрочки покарання за відмову від служіння у війську стимулюватимуть людей до подібних вчинків. А це не є справедливим по відношенню до тих, хто зараз захищає Україну від російського агресора», – переконаний прокурор.