№14 (1531)

Номер тижневика «УЦ» від 13 квітня 2023 року
«У воєнний час посади не обирають і не обговорюють»
Справа Діани Хріненко. Рік п’ятий
Андрій Лисенко. Вмотивований на Перемогу
«Просто пересвідчитися, на що здатен»
«Дівчата, я бочку меду привіз»
Номер тижневика «УЦ» від 13 квітня 2023 року
«У воєнний час посади не обирають і не обговорюють»
Справа Діани Хріненко. Рік п’ятий
Андрій Лисенко. Вмотивований на Перемогу
«Просто пересвідчитися, на що здатен»
«Дівчата, я бочку меду привіз»
Механізм компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна