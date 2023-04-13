№14 (1531)

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Андрій Флоренко
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12:40
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Номер тижневика «УЦ» від 13 квітня 2023 року

Покарання війною

Вербна неділя воєнного час

«У воєнний час посади не обирають і не обговорюють»

Олександрія передпасхальна

Справа Діани Хріненко. Рік п’ятий

«Злякався, бо друзі загинули»

Андрій Лисенко. Вмотивований на Перемогу

«Просто пересвідчитися, на що здатен»

Гайворон пам’ятатиме

«Дівчата, я бочку меду привіз»

Ярмаркували