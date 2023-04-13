Механізм компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна

22 березня 2023 року офіційно оприлюднений Закон України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» . Це означає, що рівно через два місяці запрацюють Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, які будуть створені в цей період, тобто до моменту набрання чинності законом.

Прийняття цього закону – довгоочікуваний крок для створення механізму компенсації за пошкоджене та знищене війною майно, а також збору інформації для майбутніх позовів держави Україна до Російської Федерації у зв’язку з її військовою агресією.

Хто має право на отримання компенсації за знищені чи пошкоджені об’єкти нерухомого майна

Відповідно до зазначеного закону право на отримання компенсації за пошкоджені чи знищені об’єкти нерухомого майна мають:

громадяни України, які є власниками пошкоджених та/або знищених об’єктів нерухомого майна; замовниками будівництва; власниками спеціального майнового права на неподільні житлові об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти житлової нерухомості або особами, які сплатили часткову ціну такого об’єкта; особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт та які не прийнято в експлуатацію; членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього; спадкоємцями вищезазначених осіб;

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків, щодо відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку.

Слід відмітити, що Кабінет Міністрів України може визначати додаткові категорії осіб, яким може надаватися компенсація.

Пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна мають:

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, визначені ч. 1 ст. 10 та ч. 1 ст. 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно до Указу Президента «Про загальну мобілізацію» від 24 лютого 2022 року № 65/2022, затвердженого Закону України «Про затвердження Указу Президента «Про загальну мобілізацію» від 3 березня 2022 року № 2105-ІХ, та яким не надано статус учасника бойових дій;

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю І та ІІ груп.

При цьому, компенсацію не отримають особи, до яких застосовані санкції відповідно до Закону України «Про санкції», засуджені за злочини проти основ національної безпеки України, а також спадкоємці вищезазначених осіб.

Яким чином можна отримати компенсацію

Щоб отримати відшкодування потрібно подати заяву до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна. Це можна зробити в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або в паперовій формі через центри надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення, нотаріуса.

До заяви необхідно додати копії правовстановлюючих документів щодо знищеного об’єкта нерухомого майна, а також інші документи, що підтверджують майнові права на знищений об’єкт нерухомого майна, копію документа, що підтверджує пріоритетне право на отримання компенсації, документи (в тому числі матеріали фото- і відеофіксації) об’єкта нерухомого майна до/після знищення (за наявності).

Допускається подання заяви без вищеперерахованих документів, якщо вони втрачені або у зв’язку з необхідністю встановити факти, що мають юридичне значення. В такому разі, заявник подає до Комісії документи додатково або звертається з проханням сприяти в отриманні відповідних документів.

При цьому, інформаційні повідомлення громадян України про знищене майно, які були подані до Реєстру пошкодженого та знищеного майна до набрання чинності цього закону, прирівнюються до заяв про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна. В такому випадку громадяни України повинні подати додаткові відомості та документи в порядку та обсязі, які визначені ст. 4 закону.

Строк розгляду заяв для отримання відшкодування не повинен перевищувати 30 днів з дня її подання. Проте, у передбачених законом випадках, цей строк може бути продовжений.

Потому рішення Комісії про надання або відмову в наданні компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна протягом п’яти днів має затвердити виконавчий орган ради, військової адміністрації населеного пункту або військово-цивільної адміністрації населеного пункту.

Рішення, дії, бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів надання публічних послуг можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Види компенсацій

Закон встановлює кілька видів компенсацій за знищений та пошкоджений об’єкт нерухомості. Це: надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку;

фінансування придбання квартири або іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку з використанням житлового сертифікату, який діє протягом 5 років з моменту його видачі; пошуком та вибором житла власники сертифікатів займаються самостійно. Єдина умова, зазначені об’єкти нерухомого майна не мають бути розташовані на окупованих, в тому числі тимчасово окупованих територіях, а також на територіях, де ведуться бойові дії;

компенсація за пошкоджений об’єкт нерухомого майна надається шляхом виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкту нерухомого майна з метою його відновлення.

Слід зауважити, що заява про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна подається щодо кожного такого об’єкта нерухомого майна окремо. Одночасно з наданням компенсації їх отримувачі укладають договір про відступлення державі/територіальній громаді права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків за знищені об’єкти нерухомого майна, спричинених збройною агресією проти України.

Для придбання квартири, іншого житлового приміщення, будинку садового типу, садового або дачного будинку може бути використано один або більше житлових сертифікатів, які належать одному або різним отримувачам компенсації.

Довідково. Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» також внесені зміни до деяких законодавчих актів України.

Відповідно до цих змін:

місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви про прийняття спадщини, на підставі якою нотаріус заводить спадкову справу;

до спадкоємця переходить право на отримання компенсації, яку відповідно до закону міг би отримати спадкодавець за його життя;

нотаріальні дії щодо спадкових справ, які були зареєстровані у Спадковому реєстрі до початку тимчасової окупації окремих територій України, введення воєнного стану, але не закінчена, можуть здійснюватися будь-яким нотаріусом на території України за зверненням спадкоємця;

право на безоплатну вторинну допомогу отримують громадяни у справах щодо втрати (знищення) документів, отримання (видача) документів, встановлення в судовому порядку фактів, що має юридичне значення, якщо така необхідність виникла внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (у тому числі з метою отримання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок цього);

від сплати судового збору звільняються заявники у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, втрати документів, необхідних для компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, а також порушення права власності на нерухоме та/або рухоме майно.

Більше за посиланням: https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/mehanizm-kompensacziyi-za-znyshheni-obyekty-neruhomogo-majna/

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