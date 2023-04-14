Мінімальні пенсії “чорнобильцям” підвищено

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою , а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю (далі – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) мінімальні розміри пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) встановлюються:

в осіб з інвалідністю I групи – 100 %;

в осіб з інвалідністю II групи – 80 %;

в осіб з інвалідністю III групи – 60 % розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

Що змінилось з 1 березня 2023 року?

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок пенсії, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку.

З 1 березня 2023 року відповідний перерахунок проведено виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за 2022 рік – 13 376,21 грн .

Відтак, мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС становить:

І групи інвалідності – 13 376,21 грн (13 376,21 грн х 100 %);

ІІ групи інвалідності – 10 700,97 грн (13 376,21 грн х 80%);

ІІІ групи інвалідності – 8 025,73 грн (13 376,21 грн х 60%).

Варто зауважити!

Зазначені розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно з яким законом особі призначено пенсію.

Важливо знати!

Якщо щомісячні розміри пенсії визначеної категорії осіб з інвалідністю (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає таких розмірів, зазначеним особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до вказаних розмірів.

Світлана РИНДІНА, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області