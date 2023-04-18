12-й благодійний

В обласному Музеї мистецтв з успіхом пройшов 12-й Великодній благодійний аукціон.

Лоти були зовсім різні: картини кропивницьких художників, м’які іграшки, підзорна труба, невеличкі скульптури, ваза, погашені марки і конверти, книга Сергія Жадана з автографом, ігристе вино із Бахмута, портрет Кузьми Скрябіна та навіть 1,5 кг артемівської солі. Загалом було виставлено на продаж 76 лотів. З молотка пішли 53. Назбирали понад 130 тисяч гривень, які передали на потребу гематологічному відділенню дитячої обласної лікарні, де лікують онкохворих дітей. На виручені кошти планується придбання кардіомоніторів, за допомогою яких контролюватиметься стан дитини під час проходження хіміотерапії.

«Щиро вдячна кожному, хто долучився до аукціону сьогодні та хто ще долучиться до придбання лотів упродовж наступного тижня», – зазначила організаторка аукціону, директорка музею Тетяна Ткаченко.

Два лоти – триметрового жирафа від Кіровоградського обласного театру ляльок і картину «День народження», яку на аукціон передав автор Федір Лагно, вдалося продати за 15 тисяч гривень кожен.

«Ляльку придбала президент регіональної ТПП Ірина Саєнко, а картину – меценат Руслан Згривець. Також до аукціону долучилися голова Новоукраїнської громади Олександр Корінний, директор театру корифеїв В‘ячеслав Вандрашек, головна санітарна лікарка області Надія Оперчук, на онлайн-зв‘язку нашу благодійну ініціативу підтримував голова обласної ради Сергій Шульга», – додала Тетяна Ткаченко.

Одне із полотен, а саме роботу Олександра Бритцева «Кар’єр», придбав відомий кропивничанин Сергій Компанієць. «Не можу сказати, що в експозиції музею д’Орсе ця картина була б найкращою, але впевнений, що навіть там вона б не загубилася. Щиро радий був придбати цю роботу», – сказав Компанієць.

У свою чергу митець подякував за те, що його картина допомогла дітям. «Допомога, як і донат, не буває малою, якщо це робити щиро. Разом ми все можемо, кожен це розуміє в часи випробування. Мій твір, який пішов з молотка, теж став у нагоді», – впевнений Олександр Бритцев.