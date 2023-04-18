Хто оплачує “лікарняний” у разі нещасного випадку на виробництві?

З початку 2023 року відбулись зміни у законодавстві щодо механізму оплати листків тимчасової непрацездатності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві.

Згадаємо, як було раніше…

Відповідно до Закону України № 1105 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (із змінами) допомога по тимчасовій непрацездатності, пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, призначалася і виплачувалася страхувальником за місцем роботи потерпілого, де стався страховий випадок, у розмірі 100 % середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачувалися власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації , а починаючи з шостого дня непрацездатності – за рахунок коштів Фонду соціального страхування України .

Що змінилось у 2023 році…

Допомога по тимчасовій непрацездатності, пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, призначається і виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати (оподатковуваного доходу). При цьому перші сімнадцять днів тимчасової непрацездатності оплачуються роботодавцем за рахунок коштів підприємства, установи, організації , а починаючи з вісімнадцятого дня непрацездатності – за рахунок коштів Пенсійного фонду України .

Яким документом це врегульовано?

Законом України від 21.09.2022 № 2620-ІX “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, який набрав чинності з 01 січня 2023 року.

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області