Один ностальгував за СРСР і шукав аеродром з безпілотниками, щоб повідомити про це росіянам. Інший зрадник почепив GPS-трекер на електропідстанцію, щоб росіяни ударили по ній ракетою.

До великої війни Дмитро бував на заробітках у росії, тоді його й завербували ефесбешники. І він їм таки знадобився, після 24 лютого минулого року. Зв’язок з «центром» Дмитро підтримував через Telegram.

Йому дали завдання збирати й пересилати їм відомості про розташування і переміщення військових на Кіровоградщині. Він шукав аеродроми та залізничні маршрути переправлення зброї та боєприпасів у прифронтові райони. Цю інформацію росіяни мали використати, обстрілюючи нас ракетами.

Отже, зрадник об’їжджав місцевість та фотографував усе, що могло зацікавити кураторів. Нещодавно його затримала СБУ.

У ході слідства має з’ясуватися, що чоловіка спонукало до державної зради – обіцяна ефесбешниками винагорода чи ще й ненависть до України. В електронних повідомленнях кураторам Дмитро просив посприяти в оформленні йому російського громадянства. Якщо вірити зрадникові, він, перебуваючи на заробітках у росії, навіть заплатив 5000 рублів мита за набуття громадянства, але збутися мрії «в то время не суджено». Після 24 лютого така можливість появилася. «Жду, хочу очень, – душевно писав Дмитро в “центр”. – Мы учились, мы родились, мы служили в СССР». «Центр» обіцяв «скинуть форму для заполнения заявки по ускоренной процедуре».

Тим часом у Ленінському райсуді Кропивницького почався розгляд справи стосовно місцевого жителя Ф., якому теж інкримінують державну зраду. За версією слідства, Ф. через Telegram отримував від абонента з російським номером повідомлення з проханнями дати координати будівель СБУ, поліції, військкоматів, стратегічно важливих мостів і 3-го полку спецпризначення. Із листопада 2022 року Ф. передавав таку інформацію кураторові. 21січня 2023 року Ф., взявшись допомагати росіянам у руйнуванні ракетними ударами української енергетики, встановив GPS-трекер на електропідстанцію в Кропивницькому, одразу після чого його затримали працівники СБУ.

На підготовчому засіданні суд задовольнив прокурорське клопотання про продовження тримання Ф. під вартою.