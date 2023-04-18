На користь громади

Гарна новина для жителів Кропивницького: до комунальної власності теpитоpіальної гpомади повеpнуто земельну ділянку, розташовану в центрі міста, на Гоголя, 70. Це та, що давно огороджена будівельним парканом, з-за якого височіють дикі дерева.

Площа ділянки – 3400 квадратних метрів. Її доля кілька років вирішувалася в судах різних інстанцій. Земля була в оренді з 2010 року. З тих пір жодних робіт там не проводилося. Хоча ні, вирито глибокий котлован, який під час дощів наповнюється водою. Містяни навіть стали називати це місце «басейном».

ТОВ «Заpтех» планувало збудувати на ділянці адміністративне приміщення, але плани залишилися планами. Відомо, що саме на цю землю в свій час поклав око «МакДональдз», але ділянка перебувала в оренді корпорації «Системи ССБ», що належала сім’ї покійного народного депутата Станіслава Березкіна. Міська влада вирішила повернути ділянку в комунальну власність, і почалися суди. І от 4 квітня Касаційний господарський суд у складі Верховного суду вирішив задовольнити касаційну скаргу Кpопивницької міської ради, таким чином поставивши крапку в цьому питанні.

Безумовно, тепер кожен кропивничанин буде міркувати й уявляти, що би могло бути на цій ділянці. Нам теж стало цікаво, якою буде доля немаленького шматка землі в центрі міста. Поцікавилися думкою заступника міського голови обласного центру Михайла Бєжана.

Віце-мер вважає, що треба будувати об’єкт, корисний для громади, при цьому землю залишати в комунальній власності. З точки зору економіки логічно було б об’явити конкурс інвестиційних проєктів, розглянути доцільність кожної пропозиції й обрати економічно найкращу. «Не хочеться, щоб з’явилися чергові МАФи, ще один “риночок”. Це бізнес, в який особливо нічого не треба вкладати, а центр міста постраждає», – зазначив Михайло Бєжан.

Така думка виглядає доречною. Також не хочеться, щоб з’явилася ще одна «коробка» з офісними приміщеннями. У нашому місті немає сучасного ТРЦ – з кінотеатром, спортивним залом, дитячим простором, брендовими бутіками. А якщо буде передбачений підземний паркінг, це суттєво звільнить центр міста від припаркованих автівок.

Отже, чекаємо на інвестиційні проєкти. Поки що на ділянці комунальні служби наводитимуть лад.