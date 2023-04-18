Олександрія гуманітарна

Передвеликодній тиждень для олександрійців став більш гуманітарним, ніж технічним. Міський голова відвідав наших бійців на передових позиціях і провів прямий телефонний зв’язок з мешканцями міста, а футболісти ФК «Олександрія» вкотре зіграли внічию. А ще стало відомо, що президент «Інгульця», аграрій з Кіровоградщини Олександр Поворознюк і відомий журналіст Дмитро Гордон судитимуться в олександрійському суді.

Як розповів міський голова Олександрії, днями він із своєю командою перебував на передових позиціях у земляків. «Батальйону, в якому служать олександрійці, передали смаколики до Великоднього столу, а також вітання й вдячність від усіх жителів нашого міста. Окремий подарунок – квадрокоптер Mavic 3, який допоможе нашим захисникам виконувати бойові завдання», – розповів Сергій Кузьменко.

Передачею смаколиків до Координаційного центру волонтерів завершилася міська акція «Пригости військового кавою», яку організували для наших захисників з нагоди Великодня. Протягом останніх декількох тижнів батьки, діти та педагогічні колективи приносили листи-привітання, малюнки, чай, каву, печиво та інші солодощі до своїх освітніх установ. До акції долучилися всі ліцеї, а їх у місті 35. 14 квітня смаколики відправилися на передову, до наших військових.

56 хромбуків та 56 планшетів на суму близько 1 млн грн отримало міське управління освіти з метою облаштування освітніх просторів для дітей з категорії вимушених переселенців. Гаджети передали керівникам загальноосвітніх навчальних закладів. До наборів також увійшла гарнітура, сумки для збереження техніки та захисні чохли. Усе це розмістять в аудиторіях та бібліотеках шкіл. Діти-переселенці, які навчаються в олександрійських ліцеях та гімназіях, зможуть приходити сюди й користуватися доступним інтернетом, навчатися онлайн, виконувати домашні завдання. Розподіляли гаджети пропорційно, у залежності від кількості дітей ВПО, що відві­дують конкретну школу. Загалом на сьогодні в 15 закладах загальної середньої освіти громади навчається трохи більше 400 дітей, що мають статус ВПО. Гаджети надані Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в межах кампанії «Спільно до навчання» за фінансової підтримки ЄС та уряду Кореї.

У Палаці культури відбувся театралізований концерт «Коли прилетять журавлі». Благодійний захід був присвячений трагедії на олександрійському аеродромі, коли 15 квітня минулого року ворог атакував його інфраструктуру. Внаслідок ракетного обстрілу постраждали 12 військовослужбовців, шестеро з них загинули. На сцені в театралізованому виконанні глядачі змогли побачити реальні історії наших воїнів та звичайних людей, пов’язані з війною: окупацією, звірствами рашистів, виживанням в умовах обстрілів та евакуацією із зони бойових дій. На концерті вдалося зібрати 36 тисяч 631 гривню, які будуть передані на потреби військових.

У рамках реалізації першого етапу програми зі збору та вивезення сміття в місті презентували три сміттєвози. Наразі спецтехніка проходить реєстрацію та необхідне оформлення документів. Її вартість – 10,5 млн грн. За словами начальника управління ЖКГ Михайла Сулятицького, міська програма з організації та вивезення сміття розрахована на два роки й передбачає закупівлю п’яти нових сміттєвозів, 16 великогабаритних сміттєвих контейнерів, а також 350 оцинкованих євроконтейнерів, які місто отримає в травні. Наступний етап передбачає сортування сміття, яке піддається обробці: пластик, папір тощо. Попередньо реалізація цього етапу стартує в 2024 році.

3а високі досягнення у спорті та професіоналізм 24-річний олександрієць, чемпіон XI Всесвітніх ігор зі спортивної акробатики Богдан Колмаков отримав державну нагороду – орден «За заслуги» ІІІ ступеня. У жовтні 2022 року Богдан Колмаков став переможцем чемпіонату світу з паркуру, що проходив в Токіо (Японія). Він виборов золоту медаль, першим пройшовши трасу в дисципліні «Швидкість» за 25,25 секунди.

ФК «Олександрія», маючи ігрову й територіальну перевагу протягом двох таймів, не вдалося «розмочити» ворота «Металіста 1925». У підсумку – виїзна нічия 0:0. Із 33 очками клуб посідає п’яту сходинку турнірної таблиці УФЛ.

І ось полуничка на тортику. Президент «Інгульця» Олександр Поворознюк подав позов до суду на журналіста Дмитра Гордона після того, як той заявив, що Поворознюк здійснив замах на фермера Юрія Ткача. Судові засідання наразі призначені в Олександрійському міськрайонному суді. У реєстрі зазначається, що позивач предметом позову визначив «захист честі, гідності та ділової репутації фізичної особи». Окрім Гордона, відповідачем по цій справі є і фермер Юрій Ткач. В інтерв’ю Ткач заявив, що дістав три кульові поранення від Поворознюка.